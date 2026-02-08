Truy tìm kẻ trộm xe, chạy ngược chiều trên quốc lộ ở Tây Ninh

Ngày 8/2, Công an xã Thủ Thừa (Tây Ninh) đang điều tra, truy xét vụ trộm xe máy xảy ra trước Bưu điện Cầu Voi.

Nam thanh niên trộm xe máy ở Tây Ninh (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 14h30 ngày 7/2, một nam thanh niên đến trước Bưu điện Cầu Voi (thuộc ấp 5, xã Thủ Thừa) uống nước và ăn bánh cuốn.

Lúc này, bà L.T.M.L (48 tuổi, ngụ địa phương) dọn hàng trong quầy và để chiếc xe còn gắn chìa khóa trên vỉa hè.

Thấy bà L. không chú ý, người này liền trộm xe máy rồi bỏ chạy ngược chiều về hướng cầu Bến Lức. Nghe nạn nhân truy hô, người dân và lực lượng dân phòng đuổi theo nhưng không kịp.

Công an xã Thủ Thừa đã đến hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera và truy xét kẻ trộm xe máy.