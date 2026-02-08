Từ cơn lũ hoang tàn đến mái ấm kiên cố nhờ tấm lòng bạn đọc

Ngày 8/2, báo Dân trí phối hợp cùng UBND phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lê Thị Ngọc Phương (37 tuổi, trú tại khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa). Ngôi nhà nằm trong Chương trình tái thiết cuộc sống sau bão lũ do báo Dân trí phát động.

Ngôi nhà trị giá hơn 350 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của nhà nước và xã hội hóa, trong đó Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm tài chính (FSS) - bạn đọc báo Dân trí - đóng góp 100 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí (phải) cùng đại diện chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng tặng nhà nhân ái đến vợ chồng bà Phương (Ảnh: Phương Nam).

Mái ấm mới của gia đình bà Phương được xây dựng kiên cố, tổng diện tích sàn 100m2, gồm 1 phòng khách, 1 bếp và 3 phòng ngủ. Nền nhà lát gạch men, mái lợp tôn; kết cấu gồm móng và 8 trụ bê tông cốt thép, bảo đảm an toàn khi có mưa gió, bão lũ.

Được sống trong ngôi nhà mới khang trang, bà Lê Thị Ngọc Phương xúc động cho biết gia đình rất vui mừng vì đây là ngôi nhà mơ ước, giúp mẹ con bà không còn phải lo lắng tìm nơi trú ẩn mỗi khi mùa mưa bão đến.

Khánh thành ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lê Thị Ngọc Phương (Video: Trung Thi).

“Làm công việc lao động chân tay, chắt chiu từng đồng mới đủ nuôi 2 con ăn học nên tôi chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày xây được căn nhà khang trang như vậy. Có được ngôi nhà 2 tầng kiên cố thế này, mỗi mùa mưa bão, mấy mẹ con không còn phải lo đi tìm nơi trú ẩn nữa, thực sự mừng lắm! Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình”, bà Phương xúc động chia sẻ.

Tham dự lễ khánh thành, ông Lê Quốc Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tuy Hòa, cho biết, với nguồn lực phân bổ của nhà nước là 170 triệu đồng cùng sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí và các tổ chức xã hội, hộ bà Phương đã xây dựng được một ngôi nhà kiên cố, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ, mang lại niềm vui lớn cho gia đình.

Ngôi nhà mới của bà Phương nhìn từ trên cao (Ảnh: Trung Thi).

Cũng theo ông Phú, ngoài hỗ trợ kinh phí mua vật liệu xây dựng, người dân địa phương còn góp thêm ngày công lao động, nhờ đó căn nhà mới được hoàn thiện kiên cố, khang trang.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Phú cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc, báo Dân trí và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm tài chính đã hỗ trợ kinh phí giúp gia đình bà Phương xây dựng nhà mới.

Ngôi nhà được bố trí thêm gác xép phục vụ tránh lũ (Ảnh: Trung Thi).

Như báo Dân trí đã phản ánh, gia đình bà Phương gồm 4 người, cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng tạm ổn định nhờ công việc tại cơ sở chế biến hạt điều gần nhà; chồng bà làm phụ hồ ở TPHCM, gửi tiền về nuôi con ăn học.

Trong trận mưa lũ lịch sử tại Nam Trung Bộ vào tháng 11/2025, dù đã kê dọn đồ đạc lên cao, nhưng nước dâng nhanh buộc bà Phương phải đưa 2 con chạy sang nhà hàng xóm trú ẩn. Đến khuya 19/11/2025, căn nhà của bà bị sập hoàn toàn; khi nước rút, toàn bộ tài sản và vật dụng đều bị cuốn trôi, hư hỏng, đẩy gia đình vào cảnh “màn trời, chiếu đất”.

Ngôi nhà cũ của bà Phương bị lũ tàn phá (Ảnh: Trung Thi).

Nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương, bạn đọc báo Dân trí và các tổ chức từ thiện đã hỗ trợ gia đình bà Phương một khoản kinh phí để xây dựng lại nhà.