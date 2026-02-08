Ấn Độ: Chùm bóng bay phát nổ dữ dội trong thang máy, 2 người bị bỏng

Vụ việc xảy ra vào tối 3/2. Hình ảnh được camera giám sát bên trong thang máy ghi lại cho thấy, ban đầu trong thang máy không có người. Sau khi cửa mở, một người phụ nữ kéo vali bước vào. Tiếp sau đó là một nam thanh niên cầm theo túi nilon chứa hàng chục quả bóng bay. Một người khác đi phía sau người cầm bóng bay.

Chùm bóng bay phát nổ dữ dội như cầu lửa trong thang máy, 2 người bị bỏng (Nguồn video: X).

Lúc này, cửa thang máy chưa kịp đóng lại, chùm bóng bay bất ngờ phát nổ dữ dội như cầu lửa. Thanh niên vào sau cùng đứng gần cửa thang máy nhất nên kịp thời chạy thoát. Trong một khoảnh khắc, không gian chật hẹp của thang máy ngập trong biển lửa. Sự cố khiến người đàn ông cầm bóng bay và cô gái đều bị bỏng.

Cảnh sát cho biết, hai nạn nhân hiện trong bệnh viện điều trị bỏng. Cơ quan chức năng đang điều tra xem loại khí được sử dụng để bơm bóng bay là chất gì.

Chùm bóng bay phát nổ trong thang máy (Ảnh cắt từ video).

Helium, loại khí thường dùng để bơm bóng bay, không dễ cháy. Trong khi đó, bóng bay bơm khí hydro lại rất dễ bắt lửa và có thể phát nổ trong không gian kín hoặc gần nguồn nhiệt.

Nhà chức trách cho biết đang điều tra để xác định liệu có phải hydro đã được sử dụng hay không.

Video liên quan tới vụ việc hiện lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của bóng bay bơm khí hydro vốn từng liên quan đến nhiều sự cố tương tự.

Cảnh sát Mumbai vừa lên tiếng khuyến cáo người dân cần thận trọng và cảnh báo người bán bóng bay không sử dụng các loại khí dễ cháy, đặc biệt tại các khu dân cư và không gian kín.

Trước đó, một số tai nạn tương tự từng xảy ra liên quan tới loại bóng bay bơm khí hydro.

Vụ việc được camera giám sát tại sảnh chính của tòa nhà ghi lại ở thành phố Bukhara, Uzbekistan, hôm 6/1 cho thấy, một cô gái đang đứng đợi ở phía ngoài cửa để nhận món đồ. Cô cho biết, trong ngày sinh nhật của mình, cô được bạn gửi tặng bánh nên đã đứng chờ.

Một lúc sau, người thân và bạn bè của cô gái có mặt với chiếc bánh kem, chùm bóng bay bơm khí hydro cùng pháo sáng để chúc mừng sinh nhật. Khi cô gái nhận bánh và tận hưởng không khí bữa tiệc, một người đàn ông đưa cô cây pháo sáng.

Ngọn lửa từ pháo sáng chạm vào quả bóng bay ở gần đó, khiến chùm bóng bay phát nổ, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Rất may, đám cháy nhanh chóng được dập tắt. Những người xung quanh kịp thời quay đầu tránh ngọn lửa, nên không ai bị thương. Sau đó, mọi người vội vã sơ tán ra bên ngoài tòa nhà.

Theo các chuyên gia, khí hydro có cấu trúc phân tử rất bé, dễ dàng thẩm thấu qua màng bóng bay, chỉ cần tiếp xúc với bóng đèn, gặp không khí nóng hoặc ra ngoài trời nắng là có thể nổ tung. Khí hydro bị nén trong bóng bay sẽ phát nổ rất mạnh, nguy cơ gây bỏng mặt, mù mắt, bỏng tay cho người cầm.

Nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy nổ khi sử dụng khí nén bơm bóng bay, người sử dụng cần lưu ý những nguyên tắc cơ bản như:

- Có kiến thức bảo quản, kiểm tra, sử dụng an toàn khi bơm bóng: Bình khí nén phải được bảo quản nơi thông thoáng, tránh xa nguồn cháy nổ, bình phải có van kiểm tra áp suất an toàn.

Điều quan trọng hơn hết, người thực hiện bơm bóng bay phải có kiến thức kinh nghiệm, tuyệt đối không thử bơm bóng khi chưa nắm rõ các mối nguy hiểm đến từ bình khí nén.

- Tránh xa nguồn nhiệt, nguồn điện: Không đưa bóng bay lại gần nến, bật lửa, bếp gas, tia lửa điện hay bất kỳ nguồn nhiệt nào khác. Tuyệt đối không thả bóng bay gần đường dây điện.

- Hướng dẫn trẻ em cẩn thận: Trẻ nhỏ thường thích bóng bay nhưng không nhận thức được nguy cơ cháy nổ, vì vậy cần nhắc nhở các em không chơi đùa gần những vật dụng có nguy cơ cao.