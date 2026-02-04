Bắt tài xế đánh chết người sau va chạm ô tô: Cái giá của sự côn đồ, độc ác!

Như Dân trí thông tin, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Mai Anh Nhật (43 tuổi, ở xã Hậu Nghĩa) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Nghĩa là tài xế xe bán tải hành hung dã man ông N.V.H. (64 tuổi, ở TPHCM) sau va chạm giao thông vào trưa 30/1 khiến ông H. tử vong.

Những thông tin và hình ảnh về vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông đang gây ra sự phẫn nộ lớn trong xã hội. Nhiều người cho rằng đây là hành vi thể hiện sự máu lạnh, côn đồ và phải bị nghiêm trị theo quy định pháp luật.

Khoảnh khắc Nhật đánh ông H. dẫn đến tử vong (Ảnh: A.H.).

"Côn đồ, hống hách, khốn nạn. Đề nghị xét xử theo khung hình phạt nghiêm khắc nhất", chị Phan Thị Bích thốt lên khi theo dõi thông tin vụ việc.

"Vừa côn đồ, độc ác, lại máu lạnh và hết sức vô đạo đức khi đánh chết một người đã lớn tuổi, khả năng phản kháng kém. Pháp luật không nên nhân đạo với những hành vi như thế này nhằm tránh sự việc tương tự có thể xảy ra. Xem clip mà tôi đau đớn vô cùng", anh Nguyễn Cảnh Tiên bộc lộ cảm xúc.

Phân tích dữ liệu vụ va chạm dẫn tới xô xát, anh Hoàng Tiến Nam nhìn nhận từ việc xe của ông H. muốn nhập làn nhưng Nhật không nhường đường, lại muốn "dằn mặt" xe của ông H. nên cố tình tăng tốc chạy lên dẫn tới va chạm. "Ngay tình tiết này đã thấy tính hiếu thắng, côn đồ rồi nên chuyện xảy ra tiếp theo không có gì lạ", bạn đọc này viết.

Về tính chất nguy hiểm của hành vi, nhiều độc giả cho rằng cơ quan chức năng cần xem xét dấu hiệu của tội Giết người với đối tượng Nhật. Bạn đọc Nguyễn Hùng bình luận: "Hành vi đánh người dã man vào vùng đầu, vùng mặt, đặc biệt đối với người cao tuổi, dẫn đến bất tỉnh và tử vong ngay sau đó thì không còn dừng lại ở tội danh gây rối trật tự công cộng mà cần làm rõ dấu hiệu của tội giết người".

Có chung cảm nhận, anh Trần Ngọc Vinh phân tích: "Xem clip thì thấy Nhật đánh rất mạnh vào đầu ông H., sau đó thấy ông ngã xuống hắn còn đá bồi thêm. Hành vi này cần bị xem xét dấu hiệu tội giết người chứ không đơn thuần là đánh người và gây rối trật tự công cộng. Mong cơ quan pháp luật xem xét và trừng phạt thích đáng, làm gương giáo dục răn đe chung".

"Đây là hành vi cố tình xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người cao tuổi, sức khỏe và năng lực phòng vệ đã giảm sút. Hành vi mất nhân tính và không thể lấy bất cứ lý do nào để biện minh", chủ tài khoản VNS KT tiếp lời.

"Nạn nhân đã ngã, không có ý thức kháng cự nhưng vẫn bị tấn công vào vùng nguy hiểm nhất trên cơ thể. Cần xem xét yếu tố cố ý đoạt mạng người khác", anh Nguyễn Anh Kiệt kiến nghị.

"Cái vô cảm nhất của con người này là khi đánh gục đối thủ rồi trở về xe, khi đi ngang thân xác bất động còn đưa chân gạt sang một bên như một vật cản đường", chị Trịnh Thu Ngọc bức xúc.

Cú đá hạ gục nạn nhân của Nhật (Ảnh cắt từ clip).

Trong khi đó, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra theo cách không đáng có, trong một tình huống mà lẽ ra hoàn toàn có thể giải quyết theo cách êm đẹp và thiệt hại chỉ nên dừng lại ở tài sản, thay vì tính mạng con người.

"Khổ, hai bên đưa nhau vào xưởng sửa chữa, làm xong chia đôi chi phí vui vẻ thì "họa" thành "phước" ngay, lại được cái nhân duyên. Giờ hành xử như này, không còn có thể cứu vớt nữa rồi", bạn đọc Lam Huong bình luận.

"Nếu bỏ tiền túi ra mua cái gương cho xe hết khoảng 2 triệu thì mọi chuyện đã xong nhưng vì sự ngu dốt nên cái giá giờ đẩy lên hàng ngàn lần. Đề nghị xử lý nghiêm để răn đe những kẻ có máu côn đồ, coi thường tính mạng người khác và coi thường pháp luật", chủ tài khoản Miền Tây tiếp lời.