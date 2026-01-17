Hà Nội: Nơi có camera thì sạch rác, chỗ không bị nhìn thấy thì ngập ngụa

Góc tường cạnh cột điện trong ngõ 294 phố Kim Mã (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) từng là nơi tập kết rác tự phát, song hơn một năm nay sạch sẽ sau khi lắp đặt camera giám sát.

Ông Vũ Văn Dũng sống trong ngõ 294 phố Kim Mã từng bất lực khi chứng kiến đầu ngõ trở thành điểm tập kết rác của cả khu, chất đống từ sáng đến tối.

"Tôi cùng các hộ xung quanh từng tìm đủ cách xóa sổ nó nhưng bất lực bởi người ta mang rác ra đó vứt bất kể giờ giấc. Từ khi có camera phạt nguội người đổ rác trộm, khu dân cư sạch sẽ hơn hẳn", người đàn ông nói.

Qua điện thoại, ông Dũng hướng dẫn phóng viên Dân trí đi sâu vào trong ngõ khoảng 200m, đến khu vực đoạn mương Kẻ Khế (thông qua ngõ 210/41 phố Đội Cấn), nơi người dân nhiều năm qua phải khốn khổ sống cạnh một bãi rác tự phát.

Chưa đến giờ đổ rác, một người đàn ông lớn tuổi ở xóm trên mang rác ra bức tường trống sát mương Kẻ Khế để, nói chờ xe rác thu gom. Những người sống cạnh bãi rác tự phát ngán ngẩm, thở dài: "Chỗ này người ta mang rác ra vứt bất kể giờ giấc".

Khi nghe tin Công an Hà Nội chính thức dùng camera AI để "phạt nguội" các vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, ông Dũng hy vọng việc này sẽ xóa sổ bãi rác tự phát và răn đe những người quen "canh lúc vắng để đổ rác".

Ngã 3 phố Vạn Bảo - Đội Cấn cũng là nơi nhiều người mang rác ra vứt bất kể giờ giấc. Anh Minh Quân, chủ tiệm sửa xe máy đối diện cho biết, nhiều thời điểm, rác dồn ứ, tràn xuống lòng đường, bốc mùi hôi thối. Dù chính quyền địa phương gắn biển cấm, tình trạng này vẫn không cải thiện.

"Khu vực này hay để 2 xe rác nên mọi người thấy tiện cứ mang ra đây vứt, nhiều nhất là vào buổi sáng và chập tối. Công nhân vệ sinh môi trường thường xuyên lượn qua đây để nhặt rác thì chỗ này mới sạch sẽ được một lúc. 5-6 tháng trước, cơ quan chức năng treo biển "cấm đổ rác", song tình trạng dân vứt rác vẫn không được cải thiện. Khu vực này phải lắp camera phạt nguội, may ra mới sạch rác", anh Quân nói.

Vỉa hè trên phố Phan Kế Bính (phường Giảng Võ) dù có biển "cấm đổ rác" nhưng chỉ sạch sẽ khi có bóng dáng công nhân môi trường. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, càng những khu vực có rào chắn, có biển báo "cấm đổ rác" lại là nơi ngập nhiều rác thải nhất.

Một nam công nhân vệ sinh Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, cho biết bãi rác tự phát trên phố Phan Kế Bính là một trong nhiều địa điểm tập kết sai quy định, tồn tại lâu năm trên địa bàn phường. Nhân viên vệ sinh môi trường cùng người dân liên tục nhắc nhở, dọn dẹp "nhưng chỉ được vài tiếng".

"Hằng ngày chúng tôi phải đi ba, bốn lượt mới dọn sạch được khu vực này, đến hôm sau lại ngập rác", nam công nhân cho biết.

Từ khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ liên tục cắt cử người gác tại khu vực bãi rác tự phát cạnh chợ Linh Lang.

Bà Vũ Thị Bích Thuận, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ phường Giảng Võ, than thở: "Tôi đứng canh suốt cả buổi sáng thì không sao, vừa về nhà ăn cơm là lại có người mang rác đến đổ trộm".

Trong ca trực, cán bộ tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ liên tục để mắt tới những người đã quen mang rác ra ngã 3 phố Phan Kế Bính - Linh Lang để.

"Khi thấy chúng tôi giơ điện thoại quay lại, họ mới không đổ rác mà mang đi nơi khác. Người dân mong chính quyền sớm lắp đặt camera giám sát tại khu vực này, chứ việc đứng gác, nhất là vào những ngày mưa gió, rất vất vả", bà Thuận nói.

Đầu phố Linh Lang, có bảng thông báo "cấm vứt rác", "khu vực đã có camera giám sát" của UBND phường Cống Vị cũ, song biển để phía trên, rác vứt đầy bên dưới.

Một điểm lắp camera giám sát hành vi đổ rác sai giờ, sai vị trí tại phố chùa Láng, phường Láng. Thiết bị này được đặt tại khu vực thường xuyên mất vệ sinh môi trường nhằm theo dõi và xử lý vi phạm.

Gần đây, Công an Hà Nội đã chính thức sử dụng dữ liệu camera AI để "phạt nguội" vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trong hai ngày 14-15/1, lực lượng chức năng đã xử lý 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt tiền hơn 58 triệu đồng. Riêng hệ thống camera AI trực tiếp phát hiện 5 trường hợp, tổng tiền phạt 12,5 triệu đồng.