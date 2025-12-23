Ra đường có camera AI: Mong công nghệ bắt lỗi hành vi xả rác bừa bãi

"Ra đường có camera AI thì quá tuyệt. Nhưng vì sao nhiều đường phố vẫn đầy rác, quá nhếch nhác, gây phản cảm trong mắt du khách? Mong rằng công nghệ này sớm được áp dụng để xử phạt hành vi xả rác bừa bãi - một thói quen xấu xí của không ít người hiện nay".

Đó vừa là phản ánh, cũng là kỳ vọng của độc giả Đinh Hữu Nghĩa xoay quanh câu chuyện mới đây camera AI đã được "phủ sóng" hầu khắp các tuyến phố ở thủ đô. Từ thực tế đời sống đô thị, nhiều người kỳ vọng lực lượng chức năng sẽ phát huy hết các tiện ích của hệ thống camera AI chứ không chỉ dừng lại ở chuyện xử phạt vi phạm giao thông.

Bãi rác tự phát ngay cạnh một khu chung cư ở Hà Nội (Ảnh: Gia Đoàn).

Rất ủng hộ việc áp dụng camera AI, bạn đọc Võ Hoàng Tuấn chia sẻ: "Ra đường giờ đỡ lo cảnh mạnh ai nấy đi, hy vọng ý thức giao thông của mọi người sẽ được nâng cao, tránh được nhiều tai nạn đáng tiếc".

Theo bạn đọc Nguyễn Kiến Hưng, camera AI có thể phát hiện hành vi vi phạm nhưng không thể thay thế hoàn toàn vai trò của CSGT.

"Những trường hợp như người điều khiển phương tiện say rượu, sử dụng ma túy hay xử lý tình huống khẩn cấp vẫn cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

Rõ ràng, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, còn trái tim và trí tuệ con người vẫn là yếu tố quyết định trong nhiều tình huống phức tạp", bạn đọc này nêu ý kiến.

"Cảm giác giật mình khi thấy CSGT là phản xạ tự nhiên, nhưng camera AI tạo ra một áp lực vô hình liên tục, giúp người tham gia giao thông tự giác hơn, không chỉ khi có mặt lực lượng chức năng", độc giả Nguyễn Việt Khoa nói thêm.

Chị Đỗ Lan Anh viết: "Có camera AI, tôi thấy mình cẩn thận hơn hẳn. Không chỉ vì sợ bị phạt mà còn vì muốn góp phần làm đường phố văn minh hơn, đây là một bước tiến lớn đối với giao thông Hà Nội".

Trong khi đó, bạn đọc Đinh Thúy Quỳnh kỳ vọng hệ thống camera AI sẽ hoạt động ổn định, chính xác, tránh tình trạng phạt nhầm hoặc trục trặc kỹ thuật gây phiền hà cho người dân.

"Công nghệ luôn cần được kiểm tra và cải tiến liên tục", bạn đọc này nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, độc giả Lưu Thúy Hồng cho rằng chìa khóa nằm ở sự kết hợp giữa công nghệ và con người.

"Camera AI giúp giảm gánh nặng cho CSGT trong những công việc lặp lại, còn lực lượng chức năng có thể tập trung xử lý các tình huống phức tạp, đòi hỏi sự linh hoạt và phán đoán", chị Hồng chia sẻ.

Cũng ủng hộ việc lắp đặt camera AI, tuy nhiên bạn đọc Nguyễn Diệp đề xuất nên mở rộng số lượng camera, đồng thời điều chỉnh mức xử phạt ở ngưỡng hợp lý.

Theo bạn đọc này, chỉ cần một lần dính phạt nguội cũng đủ khiến người vi phạm phải tự điều chỉnh hành vi. Trong khi mức phạt quá cao như hiện tại chỉ nên mang tính răn đe trong giai đoạn đầu.

"Ai tham gia giao thông mà chẳng có lúc sơ suất, sai sót", bạn đọc nêu quan điểm.

Ở chiều ngược lại, độc giả Hoàng Anh Tuấn bày tỏ lo ngại camera AI khó có thể hiểu được bối cảnh.

"Nếu trong tình huống khẩn cấp, chẳng hạn nhường đường cho xe cứu thương mà vô tình phạm lỗi, liệu camera AI có phân biệt được hay không? Điều này đòi hỏi phải có quy trình hậu kiểm, xem xét kỹ lưỡng trước khi xử phạt", anh Tuấn đặt vấn đề.