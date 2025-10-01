Nạn xả rác bừa bãi là một trong những lý do khiến Hà Nội "cứ mưa là ngập"

Hình ảnh Hà Nội ngập lụt, giao thông tê liệt, cuộc sống đảo lộn trong ngày 30/9 vì vòng xoáy mưa - ngập - tắc khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.

Mỗi khi ngập, rác thường nổi lềnh bềnh trên đường. Nhiều công nhân môi trường phải đứng trực tại các hố ga để dọn rác cho nước kịp thoát.

Hàng chục tuyến đường, con phố của thủ đô chìm sâu trong biển nước, ngày 30/9 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Một nữ công nhân thu gom rác trên đường Yên Lãng sáng 1/10 chia sẻ, mọi ngày chị chỉ làm ca chiều và tối, nhưng sáng nay phải tăng ca vì lượng rác sau trận ngập tối qua tăng gấp đôi.

"Sau mỗi trận ngập, các loại rác lớn như chai lọ, bàn ghế, đệm, gối… đều có, nhưng nhiều nhất vẫn là rác thải sinh hoạt. Sáng nay, tổ của chúng tôi đã thu gom được khoảng 20 xe rác, đang chờ xe chuyên dụng đến vận chuyển đi", nữ công nhân nói.

Lý giải cảnh "cứ mưa là ngập" ở Hà Nội, bạn đọc Dân trí cho rằng, ngoài hạ tầng thoát nước hạn chế, một nguyên nhân lớn khác chính là ý thức kém của một bộ phận người dân, xả rác bừa bãi làm tắc cống, hố ga.

Rác thải tràn xuống đường trên phố Yên Lãng (Hà Nội), sáng 1/10 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Bạn đọc Phạm Quang Tiệp bày tỏ: "Biết là lượng mưa rất lớn nên thoát nước không kịp, nhưng hệ thống thoát nước Hà Nội thực sự quá tệ. Tại nhiều điểm, rác thải chất thành đống, bịt kín miệng cống. Không rõ lãnh đạo ngành môi trường và thoát nước có biết việc này không?".

Bạn đọc Nguyễn Huy Hoàng cho rằng, ý thức tài xế cũng cần được nhắc đến. "Qua trận mưa vừa rồi mới thấy rác thải bịt kín miệng cống, nhiều tài xế ô tô vừa đi vừa hạ kính vứt rác xuống đường.

Xe nào cũng có chỗ để rác, sao không mang về nhà mà vứt bừa bãi? Những chuyện "cãi" cơ quan chức năng thì dạy và tiếp thu rất nhiệt tình, nhưng ý thức tham gia giao thông, bảo vệ môi trường thì toàn làm bậy", bạn đọc bức xúc.

Độc giả Phạm Thuận góp ý: "Người dân cần giữ gìn môi trường sạch sẽ, không xả rác bừa bãi. Khi hệ thống thoát nước thông thoáng, nước mưa sẽ rút nhanh hơn. Tuy nhiên, Nhà nước cũng cần đầu tư mạnh và bài bản hơn cho hệ thống cống thoát nước tại các điểm thường xuyên ngập lụt".

Nước ngập sâu đường vào bãi giữa sông Hồng sau trận mưa lớn tại Hà Nội ngày 30/9. Rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt nước khiến nhiều người ái ngại (Ảnh: Hải Long).

Bạn đọc Nguyễn Văn Úc cảm thán: "Giữa dòng nước ngập, thấy chỗ nào rác cũng nổi lên, ô nhiễm môi trường quá. Mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường bằng cách đừng vứt rác bừa bãi nữa".

"Trận mưa chiều qua khiến ngõ nhà tôi bị ngập sâu đến gối, lần đầu tiên bị như vậy. Trên miệng các cống thoát, rác bít kín cản trở việc tiêu thoát nước, tôi và một bác nữa cùng khu đội mưa ra nhặt sạch rác khoảng 15 phút thì thấy nước rút rất nhanh. Mong mỗi cá nhân hãy vì lợi ích của chính bản thân và gia đình mình mà ý thức hơn trong việc đừng xả rác bừa bãi", bạn đọc Hải Hà.