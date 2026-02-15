5 gam màu cân bằng năng lượng, hút tài lộc cho năm Hỏa 2026

Trước Tết luôn là thời điểm vàng để chúng ta "làm mới" lại tổ ấm, không chỉ để nhà đẹp hơn mà còn để nạp lại năng lượng cho một hành trình mới.

Trong quan niệm của người Á Đông, năm 2026 là năm Ngọ hành Hỏa - tượng trưng cho tốc độ, đam mê và sự bùng nổ. Tuy nhiên, chính sự "rực lửa" này đôi khi lại khiến cuộc sống trở nên căng thẳng và quá tải. Vì vậy, xu hướng nội thất năm tới không chạy theo những gam màu nóng bỏng, mà quay về tìm kiếm sự cân bằng, an yên.

Dưới đây là 5 gam màu được các chuyên gia nội thất dự báo sẽ lên ngôi, giúp "hạ nhiệt" không gian và khơi thông dòng chảy may mắn cho ngôi nhà Việt.

Sự trở lại của tông màu đất

Giữa nhịp sống hối hả của năm Ngọ, con người có xu hướng tìm về những gì vững chãi và mộc mạc nhất. Các gam màu nâu trầm, màu đất nung, nâu mocha hay vàng đất chính là mỏ neo cảm xúc hoàn hảo.

Gam màu nâu ấm và đất nung mang lại cảm giác vững chãi, giúp cân bằng năng lượng mạnh của năm 2026 (Ảnh: Studio McGee).

Không cần phải sơn lại cả ngôi nhà tối om, bạn chỉ cần khéo léo đưa sắc nâu vào qua bộ sofa da bò, hệ tủ bếp gỗ óc chó hay đơn giản là những chiếc gối tựa màu đất nung. Những tông màu này giúp trung hòa sự năng động thái quá, tạo cảm giác bao bọc, chở che - điều mà bất cứ ai cũng cần khi trở về nhà sau một ngày dài áp lực.

Trắng phấn - Nốt trầm thư thái

Khác với màu trắng sứ lạnh lẽo của những năm trước, năm 2026 gọi tên trắng phấn - một sắc trắng ngà, êm dịu và có chiều sâu hơn. Hãy tưởng tượng đến màu của những viên đá vôi tự nhiên hay màu vỏ trứng.

Trắng dịu nhẹ tạo khoảng thở cho không gian, mang lại sự tĩnh tại và cảm giác khởi đầu mới mẻ cho năm mới (Ảnh: Behr).

Đây được xem là gam màu chữa lành hiệu quả nhất. Nó mở rộng không gian thị giác cho những căn hộ chung cư khiêm tốn, đồng thời mang lại sự tĩnh lặng cần thiết để làm dịu đi cái "nóng" của năm Hỏa. Một phòng ngủ hay góc đọc sách màu trắng phấn sẽ là nơi lý tưởng để bạn trút bỏ mọi muộn phiền.

Xanh đêm - Chiều sâu trí tuệ

Nếu bạn là người cá tính và sợ sự nhạt nhòa, xanh đêm chính là lựa chọn dành cho bạn. Sắc xanh thẫm, sâu hun hút này đại diện cho hành Thủy, là khắc tinh mềm mại giúp cân bằng lại năng lượng Hỏa của năm 2026.

Xanh đậm mang chiều sâu và cảm giác sang trọng, giúp không gian lắng lại và nuôi dưỡng nội lực (Ảnh: Homes and Gardens).

Trong thiết kế nội thất hiện đại, xanh đêm mang vẻ đẹp sang trọng và đầy trí tuệ. Bạn không nhất thiết phải sơn cả phòng màu tối. Một mảng tường nhấn phía sau tivi, một chiếc sofa nhung màu xanh navy hay tấm thảm trải sàn cũng đủ để tạo nên sự tương phản thú vị, giúp không gian trở nên mát mẻ và có chiều sâu hơn hẳn.

Ánh kim - Điểm nhấn thịnh vượng

Không gì gợi nhắc đến sự giàu sang và tài lộc rõ ràng hơn ánh kim. Tuy nhiên, ranh giới giữa sang trọng và "sến" rất mong manh. Trong năm 2026, hãy sử dụng ánh kim loại như vàng gold, bạc silver hay đồng thau như một món trang sức tinh tế cho ngôi nhà.

Những điểm nhấn ánh kim tinh tế giúp kích hoạt vận may, biểu trưng cho sự thịnh vượng và thành công (Ảnh: Ideal Home).

Thay vì những mảng tường dát vàng phô trương, hãy tập trung vào các chi tiết nhỏ: tay nắm cửa, chân bàn trà, viền gương hay bộ đèn thả trần. Sự lấp lánh vừa đủ của kim loại không chỉ bắt sáng tốt, giúp căn nhà lung linh hơn mà còn được tin là giúp kích hoạt vận khí về tài lộc và danh tiếng.

Vàng hướng dương - Năng lượng của niềm vui

Màu vàng luôn là biểu tượng của niềm vui, sự lạc quan và cũng là màu của hoa mai, hoa cúc ngày Tết. Sắc vàng hướng dương rực rỡ mang lại cảm giác ấm áp, nuôi dưỡng tinh thần và gắn liền với sự thịnh vượng.

Tuy nhiên, vì bản thân màu vàng đã rất nổi bật, bạn nên sử dụng nó như một gia vị. Một lọ hoa tươi rực rỡ trên bàn ăn, vài bức tranh nghệ thuật hay khăn trải bàn điểm xuyết sắc vàng là đủ để thắp sáng không gian mà không gây cảm giác chói mắt, bức bối trong những ngày hè oi ả.

Sắc vàng ấm áp lan tỏa năng lượng tích cực, tượng trưng cho sức khỏe, niềm vui và tài lộc (Ảnh: Ideal Home).

Chọn màu sắc cho năm mới không hẳn là mê tín, đó là nghệ thuật cân bằng cảm xúc. Một ngôi nhà với bảng màu hài hòa sẽ là trạm sạc năng lượng bình yên nhất, giúp bạn vững vàng lướt qua mọi biến động của năm 2026 và đón chờ những điều may mắn phía trước.