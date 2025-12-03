Hà Nội: Cư dân khổ sở vì sống cạnh bãi rác, ở tầng cao không dám mở cửa sổ

Ngay giữa khu chung cư, dân cư đông đúc thuộc phường Từ Liêm (TP Hà Nội), có một con đường đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Đó là đoạn đường nối giữa đường Lê Đức Thọ và Phạm Hùng.

Đoạn đường có chiều dài hơn 1,12km, với quy mô 8 làn xe, trị giá 300 tỷ đồng được phê duyệt từ năm 2017. Đoạn tuyến này dự kiến thông xe vào năm 2021, nhưng đến nay vẫn đang dở dang do vướng mắc giải phóng mặt bằng tại ngõ 252 đường Mỹ Đình.

Một phần tuyến đường này đang trở thành nơi dừng, đỗ ô tô.

Đáng chú ý, tại điểm nối từ ngã tư Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) đi sâu vào khoảng 200m đã được trải thảm nhựa là một bãi tập kết rác nhếch nhác và ô nhiễm.

Dự án chậm tiến độ thời gian dài nên đoạn đường trở thành nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 2/12, dọc tuyến đường dang dở này, rác thải chất thành từng đống.

Đủ loại rác từ túi nylon, hộp xốp, đồ ăn thừa, phế liệu xây dựng cho đến đệm, giường tủ cũ hỏng...

Nhiều biển báo “Cấm đổ rác” được dựng lên, nhưng dường như không có tác dụng.

Chị Nguyễn Thị Hương (cư dân chung cư CT6, phường Từ Liêm) bức xúc cho biết, nhiều năm qua, con đường cạnh tòa nhà vẫn trong tình trạng dang dở, nhếch nhác và bị biến thành bãi tập kết rác tự phát.

“Hàng trăm hộ dân hằng ngày phải sống cạnh bãi rác, hít thở mùi hôi thối. Gia đình tôi ở trên tầng cao mà cũng không dám mở cửa sổ”, chị nói.

Theo chị Hương, con đường này đã tồn tại trong tình trạng dang dở nhiều năm nay, người dân không thấy thi công tiếp, nên mặc nhiên biến nó thành nơi đổ rác. Dù 2-3 ngày nhân viên môi trường có đến thu gom, họ chỉ lấy rác trong thùng, còn lượng rác vứt bừa bãi dưới đất thì không ai xử lý.

Theo lời người phụ nữ, ngoài đổ trộm rác thải, việc đốt rác cũng liên tục diễn ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Thỉnh thoảng lại có người đốt rác, khói bay thẳng vào nhà. Dự án chậm tiến độ chính quyền phải có biện pháp giữ cho con đường sạch sẽ. Tình trạng này kéo dài, chúng tôi buộc phải tính chuyện bán nhà chuyển đi nơi khác”, chị nói.

Bà Lê Thị Thành (phường Từ Liêm) cho biết, điều người dân mong mỏi nhất lúc này là chính quyền sớm hoàn thiện tuyến đường dang dở, và quan trọng hơn bố trí một điểm tập kết rác quy củ, sạch sẽ.

“Đường không làm đã đành, nhưng tại sao lại để người dân mang rác ra đây đổ. Một bên hàng trăm hộ dân sinh sống, một bên là rác. Người ở chung cư không ai mang rác ra đây đổ cả, toàn người nơi khác mang đến. Ở trên cao mà chúng tôi không dám mở cửa sổ để hít thở”, bà Thành than thở.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Từ Liêm cho biết, phường đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý tình trạng rác thải mà người dân phản ánh.

“Phường đã yêu cầu đơn vị môi trường thu gom rác nhiều lần, đồng thời đề nghị nhà thầu dọn dẹp và rào chắn một phần tuyến đường. Tuy nhiên, tình trạng “rác tặc” lén lút đổ trộm vẫn tiếp diễn. Chúng tôi đã giao Công an phường vào cuộc để xử lý các trường hợp vứt rác bừa bãi”, vị này cho hay.