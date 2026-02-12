Thu gom rác bằng phương thức thủ công đã không còn phù hợp!

Hà Nội từng đưa vào hàng loạt xe thu gom, vận chuyển rác thải và vệ sinh môi trường hiện đại, song hình ảnh công nhân môi trường oằn mình đẩy những xe rác trên phố, nhiều người không khỏi trăn trở về mức độ cơ giới hóa trong lĩnh vực vệ sinh đô thị.

"Không có đất nước phát triển nào thời đại này mà vẫn còn kiểu thu gom, tập kết và vận chuyển rác thải mang đi tiêu hủy tệ như ở Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng. Quá kinh khủng!", độc giả có nickname Mr Bin viết.

Về vấn đề thu gom rác, bạn đọc Nguyễn Văn An cho biết, tại các thành phố Trung Quốc, những loại xe thu gom, vận chuyển rác thải và vệ sinh môi trường hiện đại đã được ứng dụng từ hàng chục năm nay. Theo bạn đọc này, việc cơ giới hóa giúp đường phố sạch sẽ hơn và người lao động đỡ vất vả hơn rất nhiều so với hình thức đẩy xe rác thủ công.

Công nhân vất vả đẩy xe rác trên một con phố ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại Việt Nam, bạn đọc này đánh giá cao mô hình xe ba bánh chạy bằng điện để gom rác, đặc biệt phù hợp với các ngõ sâu.

"Có xe này công nhân gom rác trong các ngõ sâu đỡ vất vả hơn nhiều. Tuy nhiên, việc xe điện ba bánh thu gom rác chưa được cấp phép lưu hành đang là một rào cản lớn", bạn đọc nêu ý kiến và mong muốn các thủ tục được đơn giản hóa để công nhân có thêm phương tiện hỗ trợ.

Bạn đọc Hoàng Lan Thu nêu thực tế thành phố có quá nhiều ngõ hẻm nhỏ, việc sử dụng xe điện có thể là một thách thức. Bạn đọc này cho rằng cần nghiên cứu những loại xe chuyên dụng nhỏ gọn hơn, hoặc kết hợp linh hoạt giữa xe đẩy và xe điện để phù hợp điều kiện thực tế.

"Tôi từng thấy xe rác đẩy tay trợ lực CyanDuck trên đường phố Hà Nội hồi hè năm ngoái. Theo quan sát, khi vận hành xe rác trợ lực, công việc của công nhân vệ sinh môi trường trông đỡ vất vả hơn và không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe do các xe đều có nắp kín.

Không những thế, ở Hà Nội vào giờ cao điểm, đường phố đông đúc, với phương thức thu gom cũ rác chất cao che khuất tầm, việc đẩy xe theo quán tính, khó quan sát đường, xe lại không phanh, người đi đường phải chủ động để tránh xe rác, và đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Nếu thu gom rác bằng xe rác trợ lực thì việc vận chuyển tiện lợi hơn, xe đẩy nhẹ hơn, không mất sức. Ngoài ra, xe có đèn cảnh báo, công nhân đứng ở vị trí cao hơn để điều khiển nên dễ dàng quan sát đường giao thông, rất an toàn. Mong thành phố nhân rộng mô hình xe gom rác trợ lực để công nhân vệ sinh đỡ vất vả hơn", độc giả Sơn Nguyễn chia sẻ.

Đồng quan điểm, chị Phạm Thị Kim Oanh nhận định phương tiện này giúp giảm sức lao động rõ rệt, đặc biệt với công nhân lớn tuổi. Theo người phụ nữ, đây là một bước tiến đáng mừng và cần có thêm chính sách hỗ trợ để nhân rộng.

Nhìn cảnh công nhân gồng mình đẩy xe rác nặng, bạn đọc Nguyễn Thúy Hạnh cho rằng sức ép lớn nhất đến từ khối lượng rác thải sinh hoạt ngày càng tăng, đặc biệt ở các khu dân cư trong ngõ hẹp. Trong khi phương tiện thu gom rác còn lạc hậu: Xe đẩy tay, thùng chứa tạm bợ không còn phù hợp với tốc độ đô thị hóa, gây mất mỹ quan và vệ sinh.

Hơn nữa, khối lượng rác lớn, tốc độ phát sinh rác vượt quá năng lực thu gom, vận chuyển hiện có của các đơn vị vệ sinh môi trường. Ở một số nơi, việc chỉnh trang, vệ sinh môi trường còn mang tính phong trào, thiếu giám sát chặt chẽ từ cơ sở. Đặc biệt, ý thức cộng đồng chưa cao, nhiều hộ dân vẫn xả rác bừa bãi, không đổ đúng giờ.

"Rõ ràng thu gom rác bằng phương thức thủ công đã không còn phù hợp. Việc đổi mới công nghệ, cơ giới hóa toàn diện trở thành giải pháp bắt buộc, nếu thành phố Hà Nội muốn đạt mục tiêu phát triển bền vững", bạn đọc nêu quan điểm.

Bên cạnh phương tiện thu gom rác, bạn đọc Vũ Hồng Hương cho rằng Hà Nội nên đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng để hỗ trợ xe điện, đặc biệt là các điểm sạc. Theo bạn đọc này, nếu hạ tầng được chuẩn bị tốt, công nhân sẽ đỡ cực hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng cảnh báo về hiệu quả vận hành. Bạn đọc có tên Mr Kim cho biết trước đây có nhiều thành phố trang bị đội xe hiện đại làm vệ sinh môi trường, thu rác tự động, hút bụi. Nhưng sau một thời gian ngắn, các xe này lại nằm bãi, nhường chỗ cho đội lao động thủ công.

Theo bạn đọc này, các công ty được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành cần có trách nhiệm hơn trong việc tối ưu vận hành, giữ bộ mặt đô thị hiện đại, có máy móc cơ giới thay con người, tránh tình trạng sau một thời gian lại xuất hiện hình ảnh "cây chổi tre trên phố".