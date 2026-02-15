25% điện thoại thông minh đang hoạt động trên toàn cầu là iPhone

Số lượng điện thoại thông minh đang hoạt động là thước đo quan trọng về sức mạnh cạnh tranh của các thương hiệu. Chỉ số này phản ánh tuổi thọ thiết bị, khả năng giữ chân người dùng và lòng trung thành của khách hàng với hệ sinh thái.

Lượng điện thoại thông minh đang hoạt động trên toàn cầu trong năm 2025 (Ảnh: Counterpoint Research).

“Cả 8 nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu đều có số lượng smartphone đang hoạt động vượt quá 200 triệu thiết bị vào năm 2025, chiếm hơn 80% tổng số thiết bị đang hoạt động trên toàn cầu.

Tính riêng Apple và Samsung đã vượt qua cột mốc một tỷ thiết bị đang hoạt động, cho thấy khả năng giữ chân người dùng lâu dài của hai công ty này”, chuyên gia nghiên cứu Tarun Pathak chia sẻ.

Trong khi đó, nhà phân tích cấp cao Karn Chauhan cho biết Apple dẫn đầu thị trường toàn cầu với gần 25% số lượng điện thoại thông minh đang hoạt động. Điều này được thúc đẩy bởi lòng trung thành của người dùng, hệ sinh thái iOS liền mạch và các dịch vụ tích hợp chặt chẽ.

Samsung xếp ở vị trí thứ hai với khoảng 20% số lượng thiết bị đang được sử dụng. Thành công này được hỗ trợ bởi sự hiện diện lâu dài trên thị trường, danh mục sản phẩm đa dạng từ phân khúc bình dân đến cao cấp và phạm vi phủ sóng rộng khắp các khu vực trọng điểm.

“Apple và Samsung chiếm 44% thị trường toàn cầu về số lượng thiết bị đang được sử dụng vào năm 2025. Lợi thế này đến từ chu kỳ thay thế dài hơn do người tiêu dùng sử dụng thiết bị lâu hơn.

Điện thoại thông minh cao cấp của họ sở hữu ưu thế độ bền cao, khả năng hỗ trợ phần mềm lâu dài, giá trị bán lại tốt, hệ sinh thái tích hợp sâu rộng và lòng trung thành thương hiệu mạnh mẽ”, Chauhan nhận định.

Apple dẫn đầu về số lượng điện thoại đang hoạt động trên toàn cầu (Ảnh: PhoneArena).

Theo nhận định từ chuyên gia, các nhà sản xuất smartphone cần tập trung vào việc giữ chân người dùng lâu dài thay vì chỉ chú trọng vào số lượng sản phẩm xuất xưởng. Trong đó, điện thoại cao cấp là yếu tố then chốt vì người dùng sử dụng những thiết bị này lâu hơn.

Tuy nhiên, phân khúc cao cấp vẫn còn nhiều thách thức. Ngoài Apple và Samsung, 6 nhà sản xuất còn lại chỉ chiếm thị phần bán hàng ở mức một chữ số trong phân khúc cao cấp (có giá bán trên 600 USD). Điều này cho thấy tình hình cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc này.

Hơn nữa, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang làm tăng chi phí linh kiện và ảnh hưởng trực tiếp đến các sản phẩm thuộc phân khúc di động cao cấp. Điều này có thể khiến người dùng trì hoãn việc nâng cấp, kéo dài chu kỳ thay thế và làm chậm xu hướng cao cấp hóa.