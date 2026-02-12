"Bỏ làn dừng khẩn cấp trên đường vành đai 3 sẽ giúp giảm ùn tắc"

Tình trạng ùn tắc triền miên trên vành đai 3 trên cao (Hà Nội) từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc đến nhức nhối. Càng vào dịp cuối năm, khi mật độ phương tiện tăng cao, việc các tài xế phải nhích từng mét xảy ra như cơm bữa.

Theo phản ánh của nhiều tài xế, nguyên nhân ùn tắc xuất phát từ việc mặt đường hẹp, mỗi bên chỉ có hai làn xe, trong khi lưu lượng phương tiện lớn, nhiều xe trọng tải lớn hoạt động liên tục. Bên cạnh đó, tình trạng tranh làn, nhập làn thiếu quan sát cũng khiến dòng xe xung đột, làm ùn tắc càng thêm trầm trọng.

Nhiều người tham gia giao thông có cảm giác lo lắng kèm theo khó chịu khi thường xuyên phải chịu cảnh ùn tắc kéo dài trên vành đai 3 trên cao (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại một số diễn đàn trên mạng xã hội, không ít ý kiến đề xuất bỏ làn khẩn cấp để tăng thêm làn xe lưu thông, song cũng có quan điểm cho rằng đây chỉ là giải pháp tình thế, không xử lý được gốc rễ vấn đề.

"Chỉ cần "một lệnh khẩn cấp", một buổi tối sơn, kẻ lại vạch. Cho phép 3 làn ô tô lưu thông đoạn từ Linh Đàm đến Pháp Vân, để đoàn xe được tách nhập làn hợp lý, tăng lưu lượng phương tiện lên ít nhất 50%, đảm bảo giảm ngay ùn tắc ở cửa ngõ phía nam thủ đô", tài khoản có nickname Ông Giáo viết.

Đồng quan điểm, độc giả Nguyễn Thanh Tùng chỉ rõ, đoạn vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm thường xuyên ùn tắc do ô tô tranh nhau nhập làn. Ngay sau đó, nhiều phương tiện rẽ phải xuống cao tốc lại đi ở làn trái, trong khi xe đi thẳng lên cầu Thanh Trì lại "rùa bò" ở làn phải, gây xung đột giao thông.

Là một người quen thuộc với cung đường này, bạn đọc Đoàn Trung Thông cho rằng nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng ùn tắc nằm ở các nút giao lên xuống, nơi xe nhập làn xung đột với xe đi thẳng.

Theo phản ánh, điểm tắc nghiêm trọng là nút từ Nguyễn Trãi lên vành đai 3 theo hướng đi Pháp Vân, ùn tắc kéo dài xuống tận Linh Đàm vào giờ cao điểm sáng. Ở chiều ngược lại, thường xuyên tắc từ nút lên Linh Đàm theo hướng đi Mai Dịch, kéo dài tới đường Nguyễn Trãi.

Bạn đọc Nguyen Xuan Luong phản ánh đoạn đường dài khoảng 1km từ đại lộ Thăng Long đến Khuất Duy Tiến, các xe vừa lên phải xi nhan rẽ trái để vào làn, đi khoảng 1km lại phải xi nhan phải để xuống ngã tư Nguyễn Trãi.

Việc phải cắt làn hai lần trong quãng ngắn khiến dòng xe xung đột liên tục. Do đó, bạn đọc này đề xuất nên bỏ làn khẩn cấp ở đoạn này để xe đi thẳng, không phải chuyển làn nhiều lần.

Ở góc độ tổ chức giao thông, anh Minh Trịnh góp ý nên lắp biển cấm xe tải, xe khách bám làn trái sát dải phân cách giữa, tương tự như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, để hạn chế tình trạng phương tiện cỡ lớn chiếm làn trái.

Trong khi đó, tài khoản Martin Ngo bày tỏ khó hiểu khi cơ quan chức năng kẻ lại vạch kéo dài đoạn tách làn nhưng không kéo dài đoạn nhập làn.

Đáng chú ý, anh Hùng Huy kiến nghị cơ quan chức năng bỏ làn khẩn cấp trên toàn tuyến vành đai 3 từ cầu Thanh Trì đến hết cầu Thăng Long. Bạn đọc lý giải, đây là đường nội đô, không phải cao tốc nên không cần thiết phải duy trì làn khẩn cấp.

Nếu xóa vạch sơn làn này, tuyến đường sẽ có thêm một làn xe, tổng cộng 3 làn mỗi chiều, giúp lưu thông nhanh hơn, giảm tắc đường. Bạn đọc cho rằng đây là giải pháp hữu hiệu trong thời điểm hiện nay vì không tốn chi phí mở rộng đường, có thể giảm ùn tắc, tiết kiệm xăng dầu và thời gian cho hàng trăm nghìn lái xe mỗi ngày.

"Em ngày nào cũng đi làm qua cung đường này nên rất hiểu nỗi khổ của người tham gia giao thông trên vành đai 3", anh chia sẻ, đồng thời mong các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu xem xét sớm quyết định trước Tết việc bỏ làn khẩn cấp trên vành đai 3.

Trong khi đó, bạn đọc Chinh Chan Pham cho rằng việc mở thêm làn chỉ là giải pháp bắt cóc bỏ đĩa. Theo bạn đọc này, ùn tắc trên đường vành đai 3 là do các lối xuống phương tiện không thoát được, đâm đầu vào một nút giao đợi đèn đỏ rất lâu, những xe rẽ phải xuống nút giao chen nhau, đứng lấn sang làn đi thẳng gây ùn tắc.

"Càng mở thêm làn càng làm cho xe dồn nhanh đến lối xuống, càng gây tắc", bạn đọc nêu quan điểm.