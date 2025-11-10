Thông báo “bắt giữ người đổ rác” được xoá bỏ sau phản ánh của báo Dân trí

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trưa 10/11, nội dung gây tranh cãi ở bảng thông báo đối diện cổng Bệnh viện Tràng An (ngõ Thông Phong, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) đã được chỉnh sửa lại.

Cụ thể, bảng thông báo kỳ quặc trước đó được sửa thành: “Ô tô không đỗ ở đây”, “Cấm vứt rác ra đường phố và khu vực này”.

Trong thư cảm ơn gửi tới báo Dân trí, ông N.T.N. (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) - người phản ánh vụ việc - chia sẻ, bài viết Hà Nội: Lạ lùng tổ dân phố cho phép bắt giữ người vứt rác bừa bãi đã có tác động kịp thời, giúp chấn chỉnh hành vi vượt thẩm quyền ở cơ sở. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo, điều chỉnh nội dung chưa phù hợp.

Nội dung chưa phù hợp trên bảng thông báo đã được điều chỉnh (Ảnh: Gia Đoàn).

Trước đó, phản ánh tới báo Dân trí, ông N. cho biết, trên bảng thông báo trong ngõ Thông Phong (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) xuất hiện sự việc kỳ quặc.

Cụ thể, bảng thông báo gắn trên tường khu dân cư số 66 có hai nội dung. Một là “Ô tô không đỗ ở đây”, dù trên đoạn đường từ ngách 64 Thông Phong đến khu vực này không hề có biển cấm dừng, cấm đỗ nhắc lại.

Nội dung thứ hai gây tranh cãi là “Cấm vứt rác bừa bãi ở khu vực này, mọi người được quyền nhắc nhở và bắt giữ người vi phạm”, bên dưới ghi “Tổ dân phố số... thông báo”.

Ông N. cho rằng, việc tập thể hoặc cá nhân chỉ đạo ghi nội dung này lên bảng là hành vi khuyến khích người dân bắt giữ người trái pháp luật, có dấu hiệu vi phạm Điều 157 Bộ luật Hình sự, tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.