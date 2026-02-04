46 người nhập viện cấp cứu, nghi ngộ độc sau bữa tiệc tất niên ở TPHCM

Chiều 4/2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) xác nhận với phóng viên Dân trí, vài ngày qua nơi này tiếp nhận điều trị hàng chục trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau bữa tiệc tất niên.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 31/1, trên địa bàn phường Bà Rịa diễn ra bữa tiệc tất niên của một công ty. Sau bữa tiệc, nhiều người xuất hiện triệu chứng bất thường như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói...

Lần lượt từ ngày 1/2 đến nay, có tổng cộng 46 trường hợp tham gia bữa tiệc trên vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu. Sau khi các bác sĩ thăm khám, điều trị triệu chứng và chăm sóc sức khỏe tích cực, một số người được cho về nhà theo dõi.

"Hiện tại, các bệnh nhân đều tạm ổn", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nói. Sau khi nắm thông tin, các cơ quan chức năng ở TPHCM đã vào cuộc. Mẫu thức ăn lưu tại bữa tiệc cũng được mang đi kiểm nghiệm để phục vụ điều tra.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (Ảnh: BV).

Trước đó, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã công bố kết quả kiểm tra 121 trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn. Kết quả, chỉ 1 cơ sở bị phát hiện có hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống, có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực, nên bị xử phạt 25 triệu đồng.

Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại TPHCM cũng cho biết sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức, yêu cầu chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giám sát quy trình vệ sinh của nhân viên, nhất là nhân viên thời vụ.