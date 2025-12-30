Hà Nội: Phớt lờ biển cấm, ô tô vẫn đỗ dưới lòng đường, vỉa hè

Đầu tháng 12, Hà Nội yêu cầu các phường, xã trước ngày 30/1/2026 phải điều tra cơ bản, tuyên truyền người dân tự tháo dỡ vi phạm, sau đó tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để vi phạm về trật tự đô thị.

UBND thành phố đưa ra bộ tiêu chí đối với công tác đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gồm 4 nhóm về hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Với hạ tầng và trật tự đô thị, một trong những tiêu chí nổi bật là phương tiện trên hè phố được sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định (xe đạp, xe máy sắp xếp thành hàng, thống nhất trên từng tuyến đường, phố; đảm bảo phần hè phố dành cho người đi bộ...).

Các điểm trông giữ phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp) phải được cấp phép, có kẻ vạch, niêm yết giá và hoạt động đúng diện tích được cấp phép; phương tiện dừng, đỗ, đón, trả khách phải được sắp xếp, bố trí, tập kết tại các khu vực, vị trí phù hợp, đúng quy định.

Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô, người dân vẫn bất chấp biển cấm, đỗ ô tô tràn lan dưới lòng đường.

Từ phản ánh của độc giả, phóng viên Dân trí ghi nhận phần đường bên phía sân vận động Hàng Đẫy, phố Trịnh Hoài Đức (phường Ô Chợ Dừa) lúc nào cũng có một hàng dài ô tô dừng đỗ ngay dưới lòng đường, chiếm gần hết diện tích lòng đường hướng đi Nguyễn Thái Học, gây cản trở giao thông.

Theo quan sát của phóng viên Dân trí trong nhiều ngày liên tiếp, các xe ô tô đỗ chiếm gần hết diện tích làn đường theo hướng từ phố Trịnh Hoài Đức đi Nguyễn Thái Học. Phần đường còn lại chỉ đủ cho một làn xe lưu thông, buộc các phương tiện khác phải đi chậm, nhường đường cho nhau, đặc biệt khó khăn vào những khung giờ cao điểm khi lưu lượng giao thông tăng cao.

Bất cứ khoảng trống, khe hở nào trên vỉa hè cũng bị các phương tiện chiếm dụng.

Dọc phố Lý Thường Kiệt (phường Hoàn Kiếm) đều được lực lượng chức năng cắm biển báo cấm đỗ phương tiện. Thế nhưng, phớt lờ những tấm biển cấm này, hàng loạt phương tiện vẫn vô tư chiếm dụng lòng đường làm nơi dừng đỗ.

Một bên lòng đường phố Lý Thường Kiệt không có biển báo bãi xe, nhưng luôn có hàng trăm xe đỗ kín bất cứ giờ nào trong ngày.

Nhiều ô tô đỗ ngay sau biển cấm đỗ trên phố Hai Bà Trưng. Đây là tuyến phố có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc, do đó việc ô tô đỗ dưới lòng đường bất chấp thời gian gây cản trở giao thông.

Cũng trên phố Hai Bà Trưng, khu vực tiếp giáp Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, tình trạng ô tô dừng, đỗ trên vỉa hè diễn ra phổ biến. Các phương tiện xếp thành hàng dài sát nhau, chiếm trọn phần vỉa hè vốn dành cho người đi bộ, khiến lối đi bị thu hẹp.