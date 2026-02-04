Trung Quốc: Thiếu gia chán cảnh giàu có, bỏ biệt thự đi rửa bát thuê

Sinh ra ở vạch đích, có 3 bằng thạc sĩ

Cuộc sống lang bạt của Triệu Điển kéo dài hơn một năm nay và anh không có ý định dừng lại. Chàng trai 32 tuổi khẳng định, đây không phải là quyết định nhất thời.

So với nhiều người, Triệu Điển có thể coi là thiếu gia được sinh từ vạch đích, gia đình thuộc tầng lớp giàu có ở thành phố Thượng Hải. Bố anh là doanh nhân thành đạt trong ngành vật liệu xây dựng.

Bản thân anh cũng sở hữu 3 bằng thạc sĩ tại Trung Quốc, Australia và Pháp, từng thực tập khắp nơi trên thế giới từ công ty cung cấp hàng xa xỉ phẩm tới công ty chứng khoán hàng đầu.

Triệu Điển (ngồi thứ 3 từ trái sang) thời học cấp 3 ở New Zealand (Ảnh: News).

Năm 2012, khi học đại học tại Australia, anh theo học cả ngành thương mại và triết học. Sở thích của anh là nghiên cứu về triết học, còn chuyên ngành thương mại là học theo kỳ vọng của cha mẹ.

Sau khi ra trường và học xong thạc sĩ, anh từng đi làm ở nhiều nơi nhưng không thực sự gắn bó với bất cứ nơi nào.

"Tôi từng rơi vào khủng hoảng và nghi ngờ năng lực bản thân không có khả năng làm việc trí óc", anh nói.

Triệu Điển từng quay video căn biệt thự gia đình ở Thượng Hải. Trong khi cha mẹ có sở thích bay sang Anh chơi golf hoặc đi du thuyền trải nghiệm, anh lại có cảm nhận hoàn toàn khác.

Anh từng nhận 3 bằng thạc sĩ (Ảnh: News).

Triệu Điển từng thừa nhận, anh vô cảm với tiền vì cảm thấy kiếm tiền không khó. Anh cũng chán ghét cuộc sống giàu có và phong cách của giới nhà giàu.

Nam thanh niên thấy bức bối khi bạn gái yêu cầu phải xịt nước hoa đúng chuẩn. Thay vì trò chuyện với tầng lớp cao trong xã hội, anh thích nói chuyện với các nhân viên ở trạm xăng.

Tới thời điểm Covid-19 bùng nổ, anh tự giam mình trong phòng và chơi game liên tục ngày đêm trong 3 tháng. Anh chọn lối sống buông thả, chỉ ăn uống khi thấy đói lả. Cảm giác bản thân bị chìm xuống đáy khiến anh thấy buông bỏ được nhiều gánh nặng.

Bước ngoặt đến khi anh đi làm phục vụ tại một nhà hàng Trung Quốc. Mỗi ngày từ 9h đến 20h, anh rửa bát, cắt rau, bê vác. Tuy mệt mỏi rã rời về thể xác, anh lại thấy tinh thần phấn chấn vui vẻ đặc biệt.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rửa bát lại vui đến thế”, anh nói.

Rời bỏ biệt thự, làm việc chân tay để đủ ăn

Từ năm 2025, Triệu Điển bắt đầu cuộc sống lang bạt, ngủ ở lều mỗi tối. Mỗi tháng, anh làm khoảng 10 buổi lao động chân tay, nhận mức lương theo ngày từ 50 đến 200 tệ (khoảng 190.000-750.000 đồng). Anh chỉ kiếm tiền đủ để ăn trong tháng, không muốn tích lũy thêm.

"Tôi muốn bản thân nghèo để sống cần kiệm, không bị cuốn vào lối sống tiêu dùng. Khi có tiền, bạn chỉ nghĩ tới việc uống một ly trà sữa để thư giãn. Nhưng khi không có tiền, bạn sẽ nghĩ nhiều hơn tới cái giá phải trả để mua một ly đồ uống đắt đỏ", anh phân tích.

Triệu Điển trong chuyến du lịch tới Ấn Độ năm 2022 (Ảnh: News).

Dù bố mẹ giàu có sẵn lòng hậu thuẫn, Triệu Điển kiên quyết từ chối nhận trợ cấp. Hiện anh sống ở Đại Lý nhưng lang bạt khắp nơi với chiếc balô nặng 15kg, mặc quần áo sờn cũ và chiếc quần rách lỗ chỗ cùng đôi giày vải mua ở chợ đồ cũ. Mũi giày cũng bung keo sau nhiều lần dán đi dán lại.

Tối đến, anh ngủ trong chiếc lều nhỏ, cứ mưa lại dột. Lều dựng cạnh một cánh đồng và con đường bê tông. Mỗi ngày, anh chỉ ăn 2 bữa, thậm chí đi xin cơm chay miễn phí trong chùa.

Bố mẹ anh nhiều lần liên lạc và cho rằng con trai họ chỉ đang nghỉ ngơi tạm thời. Họ muốn kéo anh trở về quỹ đạo cũ, nhưng anh kiên quyết từ chối.

Triệu Điển cho rằng, anh đang tự chữa lành bản thân sau những năm tháng tuổi thơ cô độc không ai hiểu mình.

"Tôi lớn lên trong sự kinh doanh ngày càng thành đạt của cha. Năm 4 tuổi, gia đình gửi tôi sang New Zealand học tập. Cha mẹ luôn muốn tôi phải làm điều họ mong đợi. Từ nhỏ khi học nội trú, tôi có cảm giác như ở nhà tù. Tôi thường khóc một mình nhưng chưa từng được an ủi và luôn mong mẹ ở bên nhiều hơn", anh tâm sự.

Hiện anh chọn cuộc sống lang bạt, ngủ trong lều (Ảnh: News).

Sau những năm tháng chiêm nghiệm về cuộc đời mình, Triệu Điển nhận thấy, tiền bạc không phải là thứ quan trọng trong giáo dục. Điều cốt lõi là sự đồng hành trong cảm xúc.

Khi được hỏi về số tài sản được thừa kế sau này nếu có, anh thẳng thắn trả lời sẽ quyên góp hết vào những dự án bản thân thấy tin tưởng vì "cuộc đời mình không cần tới khoản tiền đó".

"Ai cũng có quyền sống tự do. Nếu ốm đau và già đi, tôi chấp nhận việc thuận theo tự nhiên", anh nói.