Gần Tết, dân khổ vì các quán cà phê “hát cho nhau nghe”

Những ngày cuối năm, khi nhu cầu vui chơi, giải trí tăng cao, không ít khu dân cư tại Hà Nội lại rơi vào cảnh "ăn không ngon, ngủ không yên" vì tiếng nhạc, tiếng hát phát ra từ các quán cà phê kết hợp dịch vụ karaoke, thường được gọi là "hát cho nhau nghe".

Qua ứng dụng iHanoi, người dân một số phường ở Hà Nội liên tục gửi phản ánh, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý.

Phản ánh tới cơ quan chức năng TP Hà Nội, ông Trần Mạnh Tuyển (trú tại phường Hà Đông), cho biết tình trạng gây tiếng ồn nghiêm trọng và mất an ninh trật tự từ một quán "hát cho nhau nghe" đã kéo dài suốt thời gian dài.

Người dân xã Thanh Trì, TP Hà Nội khổ vì quán cà phê "hát cho nhau nghe" (Clip: Người dân cung cấp).

Theo ông Tuyển, quán cà phê kết hợp dịch vụ karaoke tại số NO 28 LK 27 Dịch vụ Hà Trì 2, đối diện cổng sân bóng Hà Trì, thường xuyên mở nhạc lớn, hát hò vào buổi trưa từ 13h đến 17h và buổi tối từ 19h đến 22h30.

"Âm thanh phát ra rất rõ, lan trực tiếp sang nhà tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt và việc học của trẻ nhỏ. Đặc biệt, tại đây còn thường xuyên xảy ra tình trạng say xỉn, chửi bới, xô xát, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân xung quanh hoang mang, lo sợ", công dân phản ánh.

Theo ông Tuyển, dù đã nhiều lần phản ánh tới công an phường, chính quyền địa phương và gọi số 113, nhưng tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn, chưa được xử lý dứt điểm.

Người đàn ông cho biết đã lưu giữ video, ghi âm và các bằng chứng liên quan, sẵn sàng cung cấp cho cơ quan chức năng. Ông Tuyển kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất, đo tiếng ồn, xử lý nghiêm, buộc chấm dứt vi phạm hoặc đình chỉ hoạt động nếu tái diễn, và thông báo kết quả bằng văn bản cho người dân.

Không chỉ tại phường Hà Đông, người dân phường Dương Nội (TP Hà Nội) cũng phản ánh tình trạng tương tự.

Theo phản ánh, cửa hàng I Life tại khu shophouse The Terra An Hưng, mặt đường Phan Kế Toại, đối diện tòa nhà Tập đoàn Nam Cường, từ ngày khai trương đến nay thường xuyên mở nhạc công suất lớn suốt ngày, gây ồn ào, căng thẳng cho cư dân khu đô thị.

Tại phường Đại Mỗ, tiếng hát hò ầm ĩ vào ban đêm cũng đang là nỗi ám ảnh của nhiều hộ dân. Người dân cho biết, quán cà phê "Trạm trà" tại số 19 ngõ 67 Phùng Khoang đã hoạt động từ đêm đến sáng trong suốt 6-7 tháng qua, gây mất trật tự, ồn ào kéo dài.

Không chỉ vậy, tại đây còn xảy ra tình trạng gây gổ, đánh nhau, la hét om sòm, trong khi khu vực này chủ yếu là người cao tuổi sinh sống.

"6-7 tháng nay không ai ngủ được, đã có người phải đi cấp cứu. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý để khu phố được yên ổn", người dân phường Đại Mỗ bày tỏ.

Trả lời phản ánh của công dân trên ứng dụng iHanoi, Công an phường Hà Đông cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã tiến hành làm việc với chủ quán "hát cho nhau nghe" tại địa chỉ nêu trên.

Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu chủ cơ sở cam kết trong quá trình kinh doanh không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Chủ cơ sở cũng đã khắc phục bằng việc dán miếng cách âm nhằm hạn chế tiếng ồn.

Công an phường Hà Đông cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo văn minh trật tự đô thị tại khu vực, đồng thời nhắc nhở các cơ sở chấp hành nghiêm giờ giấc kinh doanh, không hoạt động quá giờ quy định.

Liên quan đến phản ánh tại phường Dương Nội, công an phường cho biết đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của người dân và mời đại diện cửa hàng liên quan lên trụ sở làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện cửa hàng đã ghi nhận ý kiến của người dân và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự và tiếng ồn, không mở nhạc với âm lượng lớn, không gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi của cư dân xung quanh.

Cơ quan công an khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát; trường hợp các cơ sở tái diễn vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.