Hành trình từ quán cà phê Times City tới trại giam của "tổng tài" rởm

Bốn tháng sau lùm xùm "tổng tài" rởm chỉ đạo đánh người tại khu đô thị Times City, hình ảnh Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, ở xã Ô Diên, Hà Nội) một lần nữa xuất hiện tràn ngập mạng xã hội. Trái với sự bóng bẩy, trưởng giả, kiêu căng, ngạo mạn của lần xuất hiện trước là sự phờ phạc, xác xơ và tiều tụy trong lần xuất hiện này của gã trai lần đầu vướng lao lý.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm ngày 30/1, Thiên bị tuyên phạt 24 tháng tù. Một mức án không ngắn, không dài, nhưng là đủ để "tổng tài" rởm suy nghĩ lại về những lỗi lầm của bản thân.

"Thôi, thôi, thôi"

Theo hồ sơ Vụ án và diễn biến lời khai tại phiên tòa, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, Thiên cùng Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, quê Bắc Ninh) đi uống cà phê ở tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City. Thiên và Vũ có quan hệ thầy trò, trong đó Thiên là người dạy vũ học kinh doanh.

Quá trình sử dụng dịch vụ tại quán, Thiên bị anh Đ. (29 tuổi, nhân viên quán) nhắc nhở 3 lần, yêu cầu không được hút thuốc nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Bức xúc vì bị nhắc nhở, Thiên bảo Vũ: "Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát".

Nghe lời Thiên, Vũ đi vào khu vực quầy bar, tát, đấm anh Đ. ngã xuống sàn. Tới khi Thiên giơ tay lên và hô "thôi, thôi, thôi", Vũ mới dừng tay và quay lại uống nước. Sau đó khoảng 15 phút, nhóm của Thiên và Vũ ra về mà không có một lời giải thích hay xin lỗi anh Đ. Sự việc được chủ quán đăng tải và được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Hai ngày sau, Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Vũ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tới ngày 9/12/2025, Thiên bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh.

Thiên và Vũ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Quanh co, chối tội

Giữ quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 3 - Hà Nội cho biết quá trình điều tra, giọng nói của các bị cáo đã được giám định theo đúng quy định. Mẫu giọng nói của Thiên được lấy trực tiếp để đối chiếu và trùng khớp với giọng nói trong đoạn camera ghi lại tại hiện trường.

Thiên từng đề nghị trưng cầu giám định lại nhưng không cung cấp bất kỳ tài liệu hay chứng cứ nào để bác bỏ kết quả giám định hoặc chứng minh kết luận giám định giọng nói là không chính xác, không đầy đủ. Nội dung giọng nói được ghi lại trong camera phù hợp với lời khai của Vũ, trong đó xác định Thiên là người trực tiếp chỉ đạo Vũ đánh anh Đ.

Từ các căn cứ nêu trên, đại diện VKS cho rằng dù Thiên không thừa nhận hành vi nhưng lời khai này không làm thay đổi các chứng cứ khách quan của vụ án, đặc biệt là kết luận giám định giọng nói và lời khai nhất quán của bị cáo Vũ.

Viện kiểm sát xác định Thiên là người chỉ đạo, Vũ là người trực tiếp thực hiện hành vi đánh anh Đ., gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, tạo dư luận không tốt trong xã hội nên đề nghị tuyên phạt Thiên mức án 30-36 tháng tù, bị cáo Vũ mức án 10-12 tháng tù.

Trình bày phần tự bào chữa, Thiên cho biết bản thân hiểu "nơi công cộng" phải là những khu vực như công viên, vườn hoa, nơi đông người... trong khi chiều 17/9/2025, bị cáo ở trong quán cà phê uống nước với bạn. Ngoài ra, bị cáo cho rằng sự việc Vũ đánh anh Đ. xảy ra tại quầy bar của quán cà phê là nơi không phải ai cũng vào được nên nhìn nhận việc VKS truy tố bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng là chưa hợp lý.

Đối đáp quan điểm tự bào chữa của Thiên, đại diện VKS cho biết những hình ảnh liên quan tới sự việc đã bị phản ánh trên một số kênh truyền hình cũng như lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc, hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội. Chính quyền địa phương sau đó cũng có công văn đề nghị xử lý nghiêm hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bởi vậy, hành vi của Thiên và Vũ đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, kiểm sát viên cũng nhấn mạnh việc quán cà phê là không gian mở, không giới hạn người dân vào quán để sử dụng dịch vụ. Thời điểm các bị cáo ngồi uống nước, quán cũng có nhiều người vào sử dụng dịch vụ.

Việc bị cáo vào quán, bị nhắc nhở đến lần thứ 3 mà cảm thấy khó chịu thì có thể ra nói chuyện trực tiếp với anh Đ.. Song thay vì đối chất trực tiếp, Thiên lại chỉ đạo Vũ ra đánh anh Đ., đây là hành vi không tuân thủ quy định pháp luật. Việc truy tố Thiên về hành vi xúi giục là hoàn toàn đúng người, đúng tội và không oan sai.

Bị cáo Thiên bị dẫn giải tới tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

24 tháng tù, có nặng tay không?

Căn cứ hồ sơ Vụ án và diễn biến phiên tòa, HĐXX TAND Khu vực 3 - Hà Nội xác định bị cáo Thiên còn quanh co, không thành khẩn, không nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân nên không cho hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Với trường hợp của Nguyễn Long Vũ, Tòa án xác định bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có thành tích trong quá trình công tác khi là đảng viên nên được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Phán quyết của Tòa án gây ra nhiều ý kiến tranh luận khi Vũ là người trực tiếp đánh người nhưng chỉ lĩnh án 6 tháng tù, trong khi Thiên không phải chịu mức án cao gấp nhiều lần.

Vậy dưới góc độ pháp lý, đây có phải là một phán quyết "nặng tay" của Tòa án hay không?

Mức án 24 tháng tù cho bị cáo Thiên là mức án thấp nhất theo khung hình phạt quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bình luận dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, người có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội sẽ bị xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng với mức phạt cơ bản là phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nếu hành vi thuộc một trong các tình tiết định khung như có tổ chức, dùng vũ khí, hung khí, xúi giục người khác gây rối, gây cản trở giao thông nghiêm trọng hay gây đình trệ hoạt động công cộng... thì người phạm tội sẽ bị xử lý theo khoản 2 Điều này với mức phạt có thể bị áp dụng là 2-7 năm tù.

Về khái niệm "nơi công cộng", đây được hiểu là nơi phục vụ chung cho nhu cầu của nhiều người, bao gồm và không giới hạn ở những địa điểm như công viên, quảng trường, nhà hát, nhà văn hóa, nhà thi đấu, trung tâm triển lãm, câu lạc bộ, cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, nhà nghỉ, cơ sở phục vụ ăn uống, giải khát hay cửa hàng, cửa hiệu... Do đó, việc xác định quán cà phê là nơi công cộng là hoàn toàn phù hợp.

Đối với trường hợp này, trước tiên cần xác định hành vi của Vũ được thực hiện tại nơi công cộng, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự xã hội cũng như gây bức xúc trong dư luận, có đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng. Do hành vi không thuộc các tình tiết định khung theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 nên việc xử lý bị cáo theo khoản 1 là hoàn toàn phù hợp. Về lý thuyết, mức án 6 tháng tù dành cho Vũ đảm bảo đúng trong khung hình phạt mà pháp luật quy định.

Với trường hợp của Thiên, tài liệu vụ án thể hiện Thiên dù không trực tiếp đánh nhưng là người chỉ đạo Vũ hành hung anh Đ. Bởi vậy, đây là hành vi có yếu tố "xúi giục người khác gây rối" theo điểm d, khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt đối với tội danh theo tình tiết định khung này là 2-7 năm tù.

Như vậy, xét về pháp lý, khung hình phạt dành cho Thiên nằm trong mức phạt quy định của pháp luật. Thậm chí, mức án 24 tháng tù giam (2 năm tù) còn nằm ở đầu khung hình phạt, tức ở mức nhẹ nhất của tội danh này.

"Theo Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, trường hợp bị cáo có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 thì Tòa án có thể quyết định mức phạt dưới mức phạt thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng. Thậm chí, nếu người phạm tội bị tuyên phạt không quá 3 năm tù, có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên, nhân thân tốt hay có nơi cư trú rõ ràng... còn có thể được xem xét cho hưởng án treo.

Bởi vậy, nếu xét dưới góc độ pháp lý, người phạm tội theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự hoàn toàn có thể được xem xét áp dụng mức phạt nhẹ hơn, thậm chí nhẹ hơn rất nhiều so với mức phạt 2 năm tù giam.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận trong Vụ án này, Thiên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ nào theo khoản 1 Điều 51 mà chỉ được áp dụng tình tiết theo khoản 2 Điều này do có bố đang bị bệnh, phải chạy thận trong bệnh viện. Do đó, Tòa án không có cơ sở để tuyên cho bị cáo mức phạt dưới 2 năm tù. Xét dưới góc độ pháp lý, phán quyết của Tòa án là hoàn toàn phù hợp quy định pháp luật", luật sư bình luận.