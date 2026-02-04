"Bà trùm" khai thủ đoạn biến nửa tấn vàng Trung Quốc thành vàng Việt Nam

Sáng 4/2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế và các tổ chức, địa phương liên quan.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2024, Bà Béo (đối tượng người Trung Quốc, chưa rõ lai lịch) từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trực tiếp đến cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế bán vàng và xin số điện thoại của Trần Thị Hoàn để hỏi giá vàng khi cần thiết.

Sau đó, Bà Béo đã liên hệ qua điện thoại giới thiệu với Hoàn là có nguồn vàng nguyên liệu (hàm lượng Au 99,99 %, nguồn gốc nước ngoài) cần bán với giá rẻ hơn thị trường và được Hoàn đồng ý.

Khi có nhu cầu mua vàng, Trần Thị Hoàn liên hệ với Bà Béo thông qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Minh Hùng).

Bà Béo mua vàng tại Trung Quốc và thuê Vàng Thị Phượng (có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam) vận chuyển trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hoàn. Vận chuyển trót lọt, Phượng được hưởng lợi 250.000 đồng/kg vàng.

Trường hợp số lượng vàng cần vận chuyển nhiều, Bà Béo sẽ bố trí thêm một người Trung Quốc (không rõ thông tin cá nhân) hoặc Phượng nhờ Trần Văn Tài (chồng của Phượng) cùng vận chuyển.

Để che giấu, tránh việc kiểm tra và phát hiện của cơ quan chức năng, tại Trung Quốc Bà Béo hướng dẫn Vàng Thị Phượng cất giấu vàng vào bên trong giày (mỗi bên 1 thỏi, trọng lượng 1kg), sau đó nhập cảnh về Việt Nam.

"Bà trùm" Trần Thị Hoàn (áo xanh) tại tòa (Ảnh: Minh Hùng).

Tại tòa, Trần Thị Hoàn khai, nhiều thỏi vàng mua của Bà Béo có ký hiệu, chữ viết Trung Quốc sẽ mang đi khò, xóa chữ để không ai phát hiện ra đó là vàng nước ngoài rồi sau đó cắt thành miếng nhỏ để bán lại cho các khách hàng ở Hà Nội để kiếm lợi.

Việc mua bán nhận được hàng Hoàn sẽ giao tiền cho Bà Béo qua các tài khoản của một số cá nhân trong công ty.

"Nhận hàng mới thanh toán "bên giao vàng, bên chuyển tiền"", Trần Thị Hoàn trình bày và không có ý kiến gì về các nội dung trong bản cáo trạng được công bố.

Hoàn khai, việc giao nhận vàng có một số lần thực hiện trực tiếp, còn lại là ở cửa hàng của bị cáo.

Bị cáo Vàng Thị Phượng (26 tuổi, lao động tự do) khai, bản thân có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam.

Năm 2024, Bà Béo thường xuyên đến cửa hàng của Phượng để cắt tóc, gội đầu. Qua nhiều lần nói chuyện, Phượng biết Bà Béo có nhu cầu tìm người đưa vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam và giao cho cửa hàng của Trần Thị Hoàn.

Do thu nhập bấp bênh, muốn kiếm tiền nuôi con nên Phượng đã nhận xách vàng cho Bà Béo để nhận công. Tiền công là 250.000 đồng/kg vàng trót lọt.

Tới thời điểm vụ án bị phát hiện Phượng đã vận chuyển được 97kg vàng, hưởng tiền công gần 25 triệu đồng.

Phượng cho biết, đã nộp lại số tiền 25 triệu đồng để HĐXX xem xét là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

"Vàng là Bà Béo mang đến tiệm của bị cáo và sau đó bị cáo vận chuyển qua cửa khẩu rồi giao lại cho Hoàn.

Để vận chuyển vàng, bị cáo bỏ vàng dưới đế giày. Khi đi qua cửa khẩu đế giày của bị cáo không bị soi chiếu gì, không có ai kiểm tra. Máy soi chiếu chỉ soi chiếu hành lý", Vàng Thị Phượng khai.

Phượng khai, hầu hết các lần đi giao hàng cho Trần Thị Hoàn đều có người của Bà Béo đi cùng, hướng dẫn. Qua quan sát Phượng thấy trên các thỏi vàng có chữ Trung Quốc và cả mã QR.

Tại tòa, bị cáo Trần Thành Hiếu (39 tuổi, nhân viên Công ty Hoàn Huế) trình bày, bản thân biết Hoàn mua bán vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Khi vàng về đến cửa hàng, Hiếu có nhiệm vụ là mang vàng về khò, xóa chữ nước ngoài trên vàng.

Đồng thời, Hiếu tham gia nhận tiền, cung cấp số tài khoản khi Hoàn buôn bán vàng với Phạm Tuấn Hải cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long.

Theo lời khai của Hiếu, lúc đầu Hải buôn bán vàng với Trần Thị Hoàn. Song, sau đó, Hải đã giao dịch với khách hàng của Hoàn.

Bị cáo Trần Thành Hiếu thừa nhận các hành vi phạm tội và không có ý kiến gì về cáo trạng mà Viện kiểm sát công bố.