Tổng tài rởm lĩnh 24 tháng tù: Cái giá cho kẻ lươn lẹo, ngoan cố

Như Dân trí thông tin, TAND Khu vực 3 - Hà Nội mới đây đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, ở xã Ô Diên, Hà Nội) 24 tháng tù; Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) 6 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng. Bốn tháng trước, Thiên là người hút thuốc tại quán cà phê thuộc khu đô thị Times City (Hà Nội) rồi chỉ đạo Vũ đánh nhân viên quán khi bị nhắc nhở.

Tới nay, sự việc vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong đó, nhiều người cho rằng bản án đối với Thiên là hoàn toàn xứng đáng, đặc biệt khi chứng kiến thái độ lệch lạc, ngạo mạn của bị cáo tại thời điểm sau khi xảy ra sự việc cũng như sự quanh co, lươn lẹo, thiếu thành khẩn khi đứng trước vành móng ngựa.

Bị cáo Thiên bị dẫn giải tới tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bình luận sau khi theo dõi nội dung xét xử, bạn đọc Lam Huong viết: "Tất cả bằng chứng đều rõ ràng, việc đối chất là để bị cáo hiểu và nhận thức rõ ràng lỗi sai của mình. Còn nếu cãi cố thì thuộc vào loại khó đào tạo, cần có mức án cao để tạo sức nặng, đảm bảo tính răn đe của pháp luật".

"Những lời khai và thái độ của bị cáo là cơ sở để HĐXX đưa ra phán quyết. Tòa đã cho khai báo, giải thích nhưng nó cố cãi ngay cả khi HĐXX đưa chứng cứ là clip và file âm thanh được giám định. Càng ngoan cố thì lĩnh trọn án, khỏi tình tiết giảm nhẹ gì cho chừa!", độc giả Nam Chau bức xúc.

Có chung quan điểm, chủ tài khoản Quang 72 viết: "Chứng cứ rành rành còn chối cãi, mức án nặng như vậy là hợp lý. Ông này mà dạy kinh doanh thì cũng chỉ dạy được khoản lươn lẹo mà thôi".

"Bằng chứng rõ ràng, Vũ cũng khai nhận vậy mà còn chối tội thì chứng tỏ đây là thành phần ngoan cố. Đề nghị xử lý nghiêm, không thể khoan dung với những thành phần này", bạn đọc Ton Thiện Anh tiếp lời.

"Vẫn còn ngoan cố lắm. Nhìn hình ảnh không có gì là hối lỗi cả, nên xử nặng mới hết thói ngộ quyền lực và côn đồ", độc giả Dung Ly đồng lòng với phán quyết của HĐXX sơ thẩm.

Bị cáo Thiên và Vũ (Ảnh: Hoàng Huy).

Với độc giả Cảnh Ngô, người này chỉ ra trong vụ việc này, căn bệnh sĩ diện hão, sống ảo và ảo tưởng quyền lực cá nhân chính là vấn đề mấu chốt khiến Thiên và Vũ vướng lao lý.

"Bệnh của người đời nặng nhất chưa chắc là ung thư, mà là sĩ diện hão, sống ảo và nhầm tưởng sức mạnh cá nhân. Bệnh này nếu nặng thì bị người khác đánh chết ngay lập tức vì vênh váo, còn lại thường là đi trại, nhập trại sau khi làm "bố đời, mẹ thiên hạ".

Trường hợp của kẻ được gọi tổng tài này cũng thế, huênh hoang, vênh váo chỉ đạo đánh người, gây rối trật tự công cộng. Điểm chung của những kẻ này là văn hóa và ý thức xã hội thấp, thêm tính coi thường người khác, coi thường pháp luật và các quy tắc xã hội tối thiểu, tự đặt mình là trung tâm mọi sự việc, muốn giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua bạo lực hoặc tiền bạc mà bất chấp đạo đức, pháp luật và hậu quả có thể xảy ra", bạn đọc này viết.