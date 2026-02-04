Vợ tố cáo chồng chưa ly hôn xong đã được phường... cấp giấy kết hôn mới

Ngày 3/2, thông tin từ UBND phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị đã có báo cáo giải quyết đơn tố cáo của bà M.T.H. (64 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) về việc người này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân, gia đình đối với ông B.Q.L. (66 tuổi) và người vợ 44 tuổi.

Theo đơn của bà H., trong lúc giữa bà và ông L. chưa chấm dứt quan hệ hôn nhân, UBND phường Tự An (cũ) đã cấp giấy đăng ký kết hôn cho ông L. và vợ mới vào ngày 12/6/2025.

Người phụ nữ tố chồng "vội vàng" kết hôn với vợ mới khi chưa xong thủ tục ly hôn (Ảnh minh họa: Trương Nguyễn).

Bà H. trình bày, năm 1985, bà cùng ông L. kết hôn, có chung với nhau 2 người con và nhiều tài sản chung.

Đến năm 2022, ông L. làm đơn ly hôn gửi tòa án. Ngày 14/5/2025, Tòa nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) xét xử sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu ly hôn của ông L..

Do không đồng ý với một số nội dung trong bản án, bà H. đã làm đơn kháng cáo. Đến ngày 6/10/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk ra thông báo thụ lý vụ án.

"Tôi kháng cáo nhưng vụ việc chưa được xét xử mà ông L. vẫn được UBND phường Tự An cấp giấy đăng ký kết hôn ngày 12/6/2025 là trái pháp luật, do thời điểm này tôi và ông L. vẫn đang là vợ chồng", bà H. bức xúc.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo xét xử vụ việc ly hôn giữa bà H. và ông L. vào ngày 9/2.

"Tôi tố cáo, yêu cầu hủy giấy kết hôn trái phép của chồng mình là ông L. và vợ mới. Với việc các cán bộ làm sai trong việc cấp giấy đăng ký kết hôn phải bị xử lý theo quy định của pháp luật", bà H. lên tiếng.

Trước đó, ngày 27/1, UBND phường Buôn Ma Thuột đã tổ chức buổi làm việc với các cá nhân liên quan đến đơn tố cáo của bà H. để làm rõ các nội dung.

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Hồng Yến, công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND phường Tự An (cũ), nay là chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội (UBND phường Buôn Ma Thuột) - người trực tiếp xử lý hồ sơ đăng ký kết hôn của ông B.Q.L. -thừa nhận có sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ, thiếu kiểm tra, xác minh dẫn đến việc đăng ký kết hôn sai.

Qua đó, bà Yến đề nghị ông L. thực hiện thủ tục yêu cầu tòa án hủy đăng ký kết hôn trái pháp luật.

Riêng ông L. cho rằng, việc ông đăng ký kết hôn với vợ mới là đúng quy định vì các bên đều tự nguyện và không biết việc bản án ly hôn có hiệu lực pháp luật hay chưa.

Theo UBND phường Buôn Ma Thuột, đơn vị đã thực hiện rà soát, xác định sai phạm, trách nhiệm đối với công chức tư pháp và sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm cán bộ theo quy định.

Riêng đối với trường hợp người ký giấy đăng ký kết hôn là lãnh đạo UBND phường Tự An (cũ) nay đã chuyển công tác đến UBND phường Ea Kao, do đó, UBND phường Buôn Ma Thuột không có cơ sở để xử lý vi phạm.