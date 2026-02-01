Điểm tuần: Rắc rối từ chiếc Mercedes GLC200 bị cào xước

Xe Mercedes GLC200 bị cào xước: Xác định mức bồi thường ra sao?

Liên quan vụ xe Mercedes GLC200 bị phá hoại khi đỗ bên đường trên địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội) tối 18/1, chị N. (chủ phương tiện) cho biết những người liên quan đã liên hệ để thương lượng, xin lỗi, bày tỏ mong muốn tha thứ cũng như cam kết bồi thường thiệt hại.

Theo luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TPHCM), mức bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm các khoản thiệt hại sau: Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng; Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại và Thiệt hại khác do luật quy định.

Chi tiết cách tính mức bồi thường được hướng dẫn cụ thể tại Điều 589 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 6 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Ngoài ra, các bên có thể thương lượng, đàm phán về các khoản thiệt hại khác. Việc xác định trách nhiệm bồi thường sẽ theo nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, căn cứ các tài liệu, hóa đơn, chứng từ và các chứng cứ khác mà bên bị thiệt hại đưa ra. Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận, các bên có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Chiếc xe bị cào xước nham nhở (Ảnh: B.N.).

Nhà của bạn, nhưng lòng đường thì không!

Câu chuyện xe Mercedes GLC200 bị chủ nhà cào xước, đập gương gây ra sự bức xúc lớn trong xã hội. Chưa bàn tới việc đỗ xe đúng hay sai, song chuyện tự ý phá hoại tài sản người khác là hành vi hết sức phản cảm, đáng lên án và cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Độc giả Cảnh Ngô viết: "Nhiều người tự cho rằng tất cả không gian trước nhà là của họ, ngoài họ thì không ai được sử dụng, từ đó tự ý lấn chiếm, chiếm dụng để khai thác bất hợp pháp. Chính điều này mới gây ra tình trạng hè phố đô thị bừa bộn, nhếch nhác.

Cần xử lý mạnh tay đối với mọi hành vi lấn chiếm không gian đường phố để trả lại sự văn minh đô thị, nghiêm trị các hành vi tương tự như trên. Xã hội ngày một văn minh mà cứ gặp các trường hợp vô văn hóa như này thì khó mà phát triển được".

Có chung quan điểm, độc giả Phuong Le đặt câu hỏi bằng giọng châm biếm: "Mua cái nhà xong, nghĩ sổ đỏ của mình lúc nào cũng ở giữa đường? Nghĩ là phá xong xin bồi thường là xong chuyện và sẽ thoát tội?".

Phần đuôi xe bị cào xước (Ảnh: B.N.).

Giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê Thanh Hóa) đang bị Công an TP Hà Nội tạm giam về tội Hành hạ người khác. Bắc là người giúp việc bạo hành cụ N. (82 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) và bị con trai cụ N. phát hiện, trình báo tới công an vào ngày 12/1.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận trong trường hợp này, Bắc không phải người nuôi dưỡng, chu cấp cụ N. nhưng là người duy nhất trực tiếp sinh sống, chăm sóc cụ hàng ngày trong khi cụ N. thuộc nhóm người đã quá già yếu, lại mới bị bệnh nặng, không thể chăm sóc bản thân và không có khả năng tự vệ. Xét theo mối tương quan giữa các cá nhân trong vụ việc, có cơ sở để đánh giá cụ N. là người lệ thuộc Bắc.

Bởi vậy, việc Bắc đánh đập, bạo hành tàn ác với cụ N. là hành vi có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015. Với việc phạm tội với người già yếu và không có khả năng tự vệ, nghi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm theo khoản 2 Điều này với khung hình phạt 1-3 năm tù.

Trương Thị Bắc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Người dân có quyền bắt giữ nếu phát hiện 2 kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai?

Liên quan vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, Bộ Công an đã phát động, kêu gọi người dân cung cấp thông tin và công bố đặc điểm nhận dạng của hai đối tượng liên quan vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai ngày 19/1. Theo đó, hai đối tượng là nam giới từ 18 đến 40 tuổi, 1 đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 111, 112 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, người dân được quyền bắt giữ tội phạm trong trường hợp đó là người phạm tội quả tang, đang bị truy đuổi hoặc người phạm tội đang bị truy nã, tức những trường hợp đã xác định rõ hành vi phạm tội và danh tính của người thực hiện. Ngoài ra, pháp luật không có quy định khác về việc cho phép bắt giữ những người thuộc diện tình nghi, có dấu hiệu tội phạm.

Bởi vậy, đối với trường hợp phát hiện người có dấu hiệu tình nghi nhưng không chắc chắn về việc đó có phải nghi phạm hay không, người dân tốt nhất nên báo cáo các cơ quan có thẩm quyền sớm nhất có thể để phối hợp truy xét, dẫn giải tới trụ sở làm việc, tránh việc tự ý bắt giữ vì có thể dẫn tới những rủi ro về sức khỏe, tính mạng và pháp lý không đáng có.

Hai đối tượng cướp ngân hàng (Ảnh: Bộ Công an).

Nhóm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi gây rối, sàm sỡ ở hầm Kim Liên

Liên quan vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, quấy rối tình dục xảy ra tại hầm Kim Liên sau trận đấu của Đội tuyển U23 Việt Nam rạng sáng 24/1, Công an TP Hà Nội xác định nhóm người liên quan gồm 8 thanh thiếu niên. Trong đó, N.Đ.V. (17 tuổi, ở phường Hồng Hà) cùng 4 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, 3 đối tượng còn lại dưới 16 tuổi được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết nhóm thanh niên ở độ tuổi từ 16 trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi có dấu hiệu hình sự do mình gây ra. Với hành vi có dấu hiệu sử dụng vũ khí, hung khí để phạm tội, các đối tượng có thể bị xử lý theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Gây rối trật tự công cộng. Khung hình phạt theo quy định của tội danh này là 2-7 năm tù.

Theo Điều 37 Luật Tư pháp người chưa thành niên 2024, đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi phạm tội phạm tội nghiêm trọng, trừ một số trường hợp đặc biệt, có thể được áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.

Theo Điều 36 Luật Tư pháp người chưa thành niên, các biện pháp xử lý chuyển hướng thay cho hình phạt tù có thể gồm giáo dục tại trường giáo dưỡng, thực hiện công việc phục vụ cộng đồng, cấm đến địa điểm có nguy cơ dẫn đến phạm tội mới, cấm tiếp xúc với người có nguy cơ dẫn đến người chưa thành niên phạm tội mới hay quản thúc tại gia đình, hạn chế khung giờ đi lại...

Đối với nhóm thiếu niên chưa đủ 16 tuổi, căn cứ Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm nghiêm trọng có thể bị áp dụng biện pháp xử lý là giáo dục tại xã, phường, đặc khu.

Nhóm đối tượng trong vụ việc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tài xế bị phạt 23 triệu vì "biển số dính bùn": Bài học về thái độ

Sáng 26/1, anh H. (ở Hà Nội) điều khiển ô tô trên QL32, đoạn qua xã Đan Phượng thì bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra. Xác định ô tô do anh H. điều khiển gắn biển kiểm soát không rõ chữ số, tổ công tác đề nghị lập biên bản, xử phạt tài xế 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe nhưng người này cho rằng hành vi chỉ bị xử phạt 900.000 đồng và yêu cầu lập biên bản đúng lỗi vi phạm, đồng thời quay clip đăng tải mạng xã hội.

Tài xế lý giải trước đó 4 ngày, anh điều khiển ô tô đi Thanh Hóa, xe bị bùn đất bắn lên, che khuất biển số phía sau nhưng do bận công việc nên chưa kịp rửa xe. Tại thời điểm được tổ thông báo lỗi vi phạm và lập biên bản, anh chưa tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật nên có suy nghĩ chưa đúng.

Từ câu chuyện trên, nhiều người chỉ ra việc anh H. bị xử phạt thực chất là hậu quả của "lỗi thái độ". Theo độc giả Nguyễn Phi Anh, tại thời điểm đó nếu tài xế khéo léo, làm việc với công an một cách thiện chí, nhanh chóng khắc phục lỗi bằng cách lau rửa tạm thời biển số và có thái độ cầu thị, tiếp thu lời nhắc nhở thì có thể mức phạt không tới mức cao như vậy.

"Nếu tài xế khéo léo và thiện chí trong cách ứng xử thì nếu có phạt cũng không tới mức này. Tuy nhiên, do thái độ thách thức nên lực lượng chức năng mới làm quyết liệt để cảnh tỉnh, răn đe những trường hợp khác", bạn đọc này bình luận.

Có chung quan điểm, anh Mạnh Phạm viết: "Nếu tài xế ứng xử nhẹ nhàng, xin lỗi và khắc phục một cách hợp lý thì sự việc có thể không đi quá xa như vậy. Việc anh này quay video, thách thức mới dẫn tới hậu quả như trên. Không trách ai được, coi như rút kinh nghiệm và lấy làm bài học ứng xử cho bản thân".