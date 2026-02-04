Nữ giáo viên 90 tuổi lập kỷ lục thế giới với sự nghiệp giảng dạy 67 năm

Bà Beverly Hannett-Price (Ảnh: Facebook).

Bà Beverly Hannett-Price, 90 tuổi, được trao chứng nhận Guinness vào ngày 2/2 tại một buổi lễ toàn trường ở Trường Detroit Country Day tại quận Oakland, bang Michigan, ghi nhận 67 năm giảng dạy của bà.

Trong phần dẫn giải, Guinness cho biết kỷ lục này tôn vinh “cam kết trọn đời của bà đối với học sinh, cộng đồng trường học và nghề giáo”. Theo UPI, bà là giáo viên dạy tiếng Anh.

Thông báo của Guinness viết: “Bà Beverly vẫn giảng dạy cùng với nhiệt huyết và năng lượng như khi bà bắt đầu sự nghiệp".

"Guinness xác nhận bà Hannett-Price là nữ giáo viên dạy ngôn ngữ có thời gian giảng dạy lâu nhất thế giới, dựa trên số năm giảng dạy liên tục, đã được xác minh, tại lớp học và được ghi nhận ở nhiều cơ sở giáo dục", tuyên bố nhấn mạnh.

Trong một thông báo, nhà trường nói rằng sự ghi nhận “mang tính lịch sử” này không chỉ tôn vinh độ dài sự nghiệp của bà Hannett-Price mà còn cả “chiều sâu ảnh hưởng” của bà đối với học sinh, những người đã thành công trong các lĩnh vực giải trí, kinh doanh và nghệ thuật.

Bà cụ ngoài 90 tuổi, bắt đầu dạy từ năm 1958, cho biết bà chưa từng nghĩ đến việc bỏ nghề.

“Tôi chưa bao giờ rời khỏi tòa nhà trường học nào mà tôi từng dạy với mong muốn làm bất cứ điều gì khác ngoài việc dạy trẻ em”, bà nói với tờ The Detroit News.

Bà nói rằng bà tìm thấy niềm vui khi dạy học sinh.

“Tôi lắng nghe câu chuyện của các em. Tôi lắng nghe nỗi lo của các em. Tôi lắng nghe niềm vui của các em. Tôi thích đến xem các trận đấu của các em và hôm sau chúc mừng các em trong lớp học”, bà nói.

Nam diễn viên đoạt giải thưởng danh giá Tony và Emmy, Courtney Vance, từng là học trò của bà Hannett-Price, cho biết bà đã đồng hành cùng ông trong cả những thời khắc tốt đẹp lẫn khó khăn.

Ông Vance cho biết: “Bà ấy đã có rất nhiều học sinh, nhưng bà vẫn giữ liên lạc với tôi. Bà biết tôi đến từ trường công lập ở khu nội đô và còn nhiều điều tôi chưa biết… Bà đã trở thành bạn của tôi. Đến mức khi cha tôi qua đời, bà đã đến ngồi cùng mẹ tôi tại nhà chúng tôi. Lúc đó tôi nhận ra đây không chỉ là quan hệ thầy - trò, mà là mối quan hệ suốt đời".

“Cuộc sống rất ngắn. Khi bạn tìm được vài người đồng hành cùng mình qua từng ngày, đó là một diễm phúc. Bà ấy là diễm phúc đối với gia đình tôi, và tôi cũng vậy đối với gia đình bà. Bà luôn tràn đầy hứng khởi với cuộc sống và mọi người bà gặp. Với bà, mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vời và bà nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống là một món quà", ông nói thêm.

Cháu gái của bà Hannett-Price, Charlotte Cook, hiện cũng là học sinh tại ngôi trường Detroit Country Day, nói rằng bà của mình xứng đáng với sự vinh danh này và luôn khiến việc học trở nên thú vị.

“Bạn bè tôi lúc nào cũng nói với tôi về bà. Tôi nghĩ bà thực sự là một ngôi sao trong trường và cả bên ngoài trường, điều đó rất đặc biệt”, Cook nói với báo Detroit News.