Mỹ thử nghiệm tên lửa hành trình mới cho Ukraine

Tên lửa hành trình Rusty Dagger (Ảnh: RBC).

Theo trang tin RBC, các cuộc thử nghiệm diễn ra tại bãi thử của Căn cứ Không quân Eglin ở miền Nam nước Mỹ.

Văn phòng báo chí của căn cứ cho biết quá trình thử nghiệm đã giúp thu thập những dữ liệu cực kỳ quan trọng cho việc phát triển tiếp một hệ thống tấn công tầm xa chi phí thấp đang được xây dựng theo chương trình tăng tốc.

Hình ảnh về vụ thử nghiệm cho thấy tên lửa đánh trúng mục tiêu và nổ đầu đạn có trọng lượng 227kg.

Tên lửa này do công ty Mỹ Zone 5 Technologies phát triển theo chương trình ERAM (Extended Range Attack Munition – Đạn tấn công tầm xa mở rộng). Trong giai đoạn thử nghiệm mới nhất, đạn đã đánh trúng mục tiêu được chỉ định với độ chính xác cao, qua đó xác nhận hiệu quả của hệ thống.

Tuy nhiên, thông cáo của Căn cứ Không quân Eglin nhiều khả năng có sai sót về thời gian. Văn bản ghi rằng các cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 22/1/2025, tức hơn một năm trước. Trong khi đó, chương trình ERAM dành cho Ukraine trên thực tế chỉ bắt đầu hiệu quả vào cuối tháng 1/2024, và các chuyến bay thử đầu tiên của tên lửa diễn ra cách đây khoảng 9 tháng.

Việc Mỹ phê duyệt bán các tên lửa này cho Ukraine được thông qua vào ngày 28/8/2025. Tổng cộng, Ukraine được cho phép mua tối đa 3.350 tên lửa theo chương trình ERAM với tổng trị giá 825 triệu USD, do các đối tác châu Âu tài trợ. Thời điểm chuyển giao tên lửa cho Ukraine hiện vẫn chưa được công bố.

Giá ước tính mỗi tên lửa vào khoảng 246.000 USD, khiến Rusty Dagger rẻ hơn đáng kể so với phần lớn các hệ thống tương đương.

Ngoài Rusty Dagger, công ty CoAspire cũng đã phát triển một tên lửa hành trình có mang tên RAACM trong khuôn khổ chương trình ERAM.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tin tưởng rằng các đồng minh của Ukraine sẽ tìm được nguồn tiền cần thiết để mua vũ khí do Mỹ sản xuất cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Khi được hỏi làm thế nào có thể huy động 15,5 tỷ USD mà Ukraine yêu cầu cho chương trình mua sắm vũ khí Mỹ cho Ukraine (PURL), ông Rutte cam kết nguồn tài chính chắc chắn sẽ được đảm bảo.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ có đủ tiền, bởi vì tất cả chúng ta đều biết điều đó là then chốt”, ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sự đóng góp không đồng đều giữa các quốc gia đang gây tác động tiêu cực: “Hiện nay có 2/3 các đồng minh tham gia chương trình PURL, và bạn nói đúng, có vấn đề về chia sẻ gánh nặng”.

Ông cho rằng một số nước hỗ trợ quân đội Ukraine bằng cách mua vũ khí Mỹ trong khi những nước khác thì không là điều bất thường.

“Hiện tại, một số đồng minh đang làm rất nhiều, nhiều đồng minh làm ở mức nào đó, và một vài nước thì không làm gì. Nhưng phần lớn hiện đã tham gia PURL. Tuy nhiên, chúng ta cần chia sẻ gánh nặng tốt hơn trong NATO. Đó là điều chúng tôi đang nỗ lực”, ông Rutte nói thêm.

Ông cũng nêu bật các quốc gia đóng góp đáng kể cho hoạt động mua sắm theo chương trình PURL, gồm Canada, Na Uy, Đức, cùng với Thụy Điển và các nước Baltic.