Thông tin mới vụ ngôi mộ tổ “xuất hiện” trên đất người khác

Ngày 31/1, ông Nguyễn Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc (Nghệ An), cho biết buổi hòa giải giữa bà D.T.Q.N. và đại diện dòng họ Lê không đi đến thống nhất phương án giải quyết ngôi mộ tổ của dòng họ trên đất bà N..

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc, kết quả xác minh cho thấy ngôi mộ tổ của dòng họ Lê có trên thửa đất này từ trước, không phải “xuất hiện sau một đêm” như thông tin trên mạng xã hội. Ông Đức cho rằng, trước đây, đất ở của nhiều người dân có mồ mả nhưng không thể hiện trên hồ sơ, giấy tờ, trong đó có thửa đất của bà N..

Ngôi mộ tổ của dòng họ Lê trên thửa đất thuộc quyền sở hữu của bà D.T.Q.N. (Ảnh: Hoàng Lam).

“Buổi hòa giải lần 2 giữa chủ đất hiện tại và đại diện dòng họ Lê không thành, phường đã hướng dẫn các bên liên quan khởi kiện ra tòa án để giải quyết vụ việc”, ông Đức thông tin.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 15/1, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin chủ đất ngỡ ngàng phát hiện ngôi mộ tổ của dòng họ “bỗng nhiên mọc” trên đất của mình. Nhiều bình luận cho rằng đây là hành vi của chủ cũ lô đất nhằm “lật kèo” khi giá đất tăng cao và công kích dòng họ có tên gắn trên bia mộ.

Thửa đất diện tích hơn 689m2, ở khối Mỹ Thượng, phường Vinh Lộc, được bà D.T.Q.N. nhận chuyển nhượng từ bà N.T.L.A. vào tháng 10/2025. Bà N. đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với thửa đất này một tháng sau đó. Thời điểm mua bán trên hiện trạng thực tế và trên bản đồ địa chính, sổ đỏ không thể hiện có ngôi mộ.

Ngày 9/12/2025, bà N. phát hiện ngôi mộ xuất hiện trên đất của mình. Chủ nhân thửa đất đã thương lượng với đại diện dòng họ Lê để di dời nhưng không đạt được tiếng nói chung.

Buổi hòa giải giữa bà N. và đại diện dòng họ Lê do chính quyền phường Vinh Lộc tổ chức sau đó không thống nhất được phương án giải quyết vụ việc.

Trong buổi hòa giải lần 2, bà N. yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà trên thửa đất này, làm rõ nguồn gốc của ngôi mộ kể trên.

Đại diện dòng họ Lê cũng khẳng định đây là mộ tổ của một chi thuộc dòng họ, có từ lâu, hàng năm con cháu vẫn thắp hương, tảo mộ.

Thửa đất có ngôi mộ được cấp sổ đỏ cho ông V.V.T. vào năm 2004, sau đó được chuyển nhượng cho 3 người khác trước khi thuộc sở hữu của bà N..

Các chủ đất trước đây đều gặp gỡ, thương lượng với dòng họ để di dời ngôi mộ. Dòng họ Lê cũng có nguyện vọng cất bốc, đưa đến nghĩa trang dòng họ, tuy nhiên do vào các thời điểm đó, trong họ tộc có người qua đời, nên việc di dời ngôi mộ tổ không thể thực hiện.

Cách đây 5 năm ngôi mộ đã bị san lấp nhưng người của dòng họ phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Đến đầu tháng 12/2025, ngôi mộ tiếp tục bị san ủi, mất dấu vết. Bởi vậy, khi xác định được vị trí ngôi mộ bị san ủi, dòng họ đã đắp lại tại vị trí cũ để giữ nguyên phần mộ tổ, chờ thời điểm thích hợp để di dời.

Đại diện dòng họ Lê bác bỏ việc “ngôi mộ mọc sau một đêm” như trên mạng xã hội, đồng thời yêu cầu làm rõ, xử lý người cung cấp thông tin, bình luận xúc phạm danh dự, uy tín của dòng họ.