Phần mềm gỡ khó cho hộ kinh doanh trước áp lực kê khai thuế

Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi năm 2025), chỉ những hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên mới thuộc diện phải nộp thuế. Với hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên tính đến tháng 10/2025, ước tính khoảng 2,3 triệu hộ (tương đương 90%) sẽ không phải nộp thuế khi áp dụng ngưỡng doanh thu mới.

Đội ngũ MISA phối hợp với cán bộ thuế tại địa phương trực tiếp hỗ trợ các hộ kinh doanh cài đặt phần mềm MISA eShop để triển khai bán hàng, khai thuế ngay trên điện thoại di động (Ảnh: MISA).

Dù vậy, việc kê khai vẫn là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi hộ kinh doanh. Đây là căn cứ để cơ quan thuế nắm được hoạt động kinh doanh thực tế, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế giữa các chủ thể kinh doanh.

Việc kê khai đúng và đủ không chỉ giúp Nhà nước quản lý hiệu quả nguồn thu, mà còn bảo vệ chính hộ kinh doanh trước các rủi ro pháp lý.

Chị Lê Thị Thúy - một tiểu thương kinh doanh thời trang tại chợ Phùng Khoang - cho biết từng chứng kiến nhiều người quen bị truy thu vì khai sai doanh thu. “Sau những việc đó, tôi mới hiểu rằng kê khai đúng không chỉ để tránh bị phạt, mà còn giúp mình nhìn rõ việc kinh doanh của chính mình”, chị chia sẻ.

Để kê khai chính xác, hộ kinh doanh cần ghi chép đầy đủ các giao dịch bán hàng, dịch vụ, bao gồm cả doanh thu tiền mặt và chuyển khoản; đồng thời lưu giữ hóa đơn, chứng từ liên quan.

Việc ghi chép thường xuyên giúp hộ kinh doanh chủ động nắm bắt tình hình tài chính, có cơ sở đưa ra các quyết định mở rộng hay điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với thực tế.

Hiện nay, cơ quan thuế đang triển khai rà soát diện rộng dựa trên dữ liệu đăng ký kinh doanh, hóa đơn điện tử và báo cáo ngân hàng nhằm bảo đảm tất cả các hộ đều thực hiện kê khai đầy đủ, trung thực.

Cơ quan thuế cũng khuyến nghị các hộ, kể cả những hộ có doanh thu dưới ngưỡng phải nộp thuế, cần chủ động ghi chép và lưu giữ sổ sách để chứng minh doanh thu thực tế khi cần thiết.

Đội ngũ hơn 4.000 chuyên viên và 1.000 đối tác kế toán, đại lý thuế của MISA ngày đêm bám sát địa bàn để trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh trên toàn quốc thực hiện kê khai thuế trên phần mềm MISA eShop (Ảnh: MISA).

Trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh, đặc biệt là những hộ mới chuyển từ thuế khoán, còn bỡ ngỡ với việc kê khai, các giải pháp hỗ trợ đang được triển khai nhằm giảm áp lực và đơn giản hóa thủ tục. Phần mềm MISA eShop được phát triển để hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý xuyên suốt từ bán hàng đến kê khai thuế một cách thuận tiện, đúng quy định.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, hộ kinh doanh có thể ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn điện tử, lập tờ khai thuế tự động và nộp trực tiếp, không cần thuê kế toán hay phải thường xuyên đến cơ quan thuế.

Phần mềm có thiết kế sổ sách kế toán điện tử giúp tự động ghi nhận doanh thu, chi phí, lãi/lỗ, hình thành bộ sổ kế toán hợp lệ, phục vụ kiểm tra thuế, vay vốn và mở rộng kinh doanh trong tương lai, qua đó giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế rủi ro pháp lý.

Đối với các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm - thuộc diện miễn nộp thuế nhưng vẫn phải kê khai - MISA hỗ trợ miễn phí trọn đời phần mềm bán hàng - kê khai thuế trên điện thoại. Với các hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên, MISA hỗ trợ miễn phí 3 tháng sử dụng phần mềm, kèm 1 năm chữ ký số và 5.000 hóa đơn điện tử.

Chị Nguyễn Ngọc Lan, chủ một quán cà phê tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), cho biết trước đây chị chỉ nộp thuế khoán theo quý và hầu như không ghi chép sổ sách.

“Khi được yêu cầu kê khai, tôi rất lo vì nghĩ thủ tục sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian. Nhưng khi được hướng dẫn và sử dụng phần mềm hỗ trợ, tôi mới thấy mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều”, chị Lan chia sẻ.

Kê khai thuế không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là công cụ quản lý hiệu quả giúp hộ kinh doanh minh bạch hóa hoạt động, nắm rõ doanh thu và chủ động hơn trong các quyết định phát triển.

Khi được hỗ trợ đúng cách, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai không còn là gánh nặng, mà trở thành bước đi cần thiết hướng tới một môi trường kinh doanh hiện đại, an toàn và bền vững.