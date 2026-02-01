Bạo hành cụ bà 82 tuổi gãy xương sườn, nữ giúp việc có thể bị xử lý ra sao?

Liên quan vụ cụ bà Hoàng Thị N. (82 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị bạo hành, kết luận của Trung tâm Pháp y Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, cho thấy bà N. bị gãy xương sườn số 2 bên phải. Ngoài ra, cơ quan giám định cũng phát hiện nhiều xương sườn 2 bên của bà đã bị gãy trước đó.

Người bạo hành bà N. là Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê Thanh Hóa) khai nhận được gia đình thuê chăm sóc bà N. tại nhà riêng và đã nhiều lần sử dụng bạo lực với nạn nhân. Bắc đang bị Công an TP Hà Nội tạm giam về tội Hành hạ người khác.

Với việc kết quả giám định cho thấy bà N. bị gãy xương sườn, đối tượng có thể bị xem xét thêm trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý gây thương tích hay không?

Trương Thị Bắc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, người nào cố ý gây thương tích cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp như dùng vũ khí, hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ hay phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ... thì bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích.

Về khái niệm "người già yếu" hoặc "người không có khả năng tự vệ", pháp luật hiện chưa có định nghĩa chính xác nhưng theo hướng dẫn mang tính tham khảo tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐTP của TAND Tối cao và Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP của liên ngành tư pháp, "người đã quá già yếu" được xác định là người từ 70 tuổi trở lên hoặc từ 60 tuổi trở lên nhưng thường xuyên ốm đau.

Với việc cụ N. đã 82 tuổi và mới bị đột quỵ, không thể tự chăm sóc bản thân, có cơ sở để các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét xếp cụ thuộc nhóm "người già yếu hoặc người khác không có khả năng tự vệ".

Về căn cứ xác định mức độ tổn hại sức khỏe, trích dẫn quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BYT của Bộ Y tế, đối với những tổn thương liên quan tới xương sườn, tùy thuộc tính chất và mức độ, tỷ lệ tổn hại sức khỏe sẽ ở mức 2,5% - 4,5%.

Hình ảnh nữ giúp việc bạo hành cụ bà (Ảnh cắt từ clip).

Đối chiếu với trường hợp trên, kết quả xác minh bước đầu cho thấy cụ bà bị gãy nhiều xương sườn. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, giám định đầy đủ để xác định tổng mức độ tổn hại về sức khỏe của nạn nhân, đồng thời làm rõ những hành vi trực tiếp dẫn tới tổn thương xương sườn cho bà cụ của bị can Bắc. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để xem xét trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp thương tích của cụ N. dưới 11% nhưng hành vi được xác định thuộc tình tiết phạm tội với người già yếu, ốm đau hoặc người không có khả năng tự vệ, cơ quan chức năng có căn cứ để xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo khoản 1, Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, đối với hành vi phạm tội có dấu hiệu theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, việc khởi tố vụ án chỉ tiến hành nếu có yêu cầu của bị hại. Bởi vậy, việc xử lý hình sự sẽ chỉ diễn ra khi đáp ứng đủ 2 yếu tố, đó là cụ bà có xuất hiện tỷ lệ tổn thương cơ thể và phía bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn yêu cầu.

Về trách nhiệm dân sự, bị can có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho nạn nhân. Mức bồi thường do các bên thỏa thuận, căn cứ quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015.