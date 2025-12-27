Bãi xe trên vỉa hè gần trường học bị "xóa sổ" sau phản ánh của Dân trí

Công an phường Khương Đình (TP Hà Nội) cho biết, ngay sau phản ánh của báo Dân trí về việc vỉa hè trường học bị biến thành bãi đỗ xe, đẩy học sinh xuống lòng đường, lực lượng chức năng đã lập tức vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng chiếm dụng vỉa hè quanh khu vực trường học để đỗ xe.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 26/12, lực lượng chức năng đã lập hàng rào barie có dán thông báo "Không đỗ ô tô trên hè phố trái quy định".

Cán bộ Công an phường Khương Đình cho biết, đối với khu vực gần trường tiểu học và THCS Hạ Đình, đơn vị sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động tuần tra, kiểm soát, không để tình trạng trên tái diễn.

Trao đổi về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn, cán bộ Đội Cảnh sát trật tự, Công an phường Khương Đình cho biết việc xử lý tình trạng phương tiện dừng, đỗ trên vỉa hè, lòng đường còn gặp nhiều khó khăn.

Theo vị cán bộ, nhiều người dân có tâm lý "tranh thủ" đỗ xe trái quy định. Thực tế cho thấy, khi lực lượng chức năng có mặt, các phương tiện thường rời đi, song khi lực lượng rút khỏi khu vực, tình trạng vi phạm lại tái diễn.

Hình ảnh vỉa hè Trường Tiểu học Hạ Đình trước và sau phản ánh của báo Dân trí cho thấy sự thay đổi rõ rệt. Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc xử lý, khu vực vỉa hè đã được giải tỏa, trả lại lối đi cho học sinh và người đi bộ.

Đáng chú ý, trong quá trình tác nghiệp, phóng viên Dân trí ghi nhận một người dân đi xe máy đuổi theo để gửi lời cảm ơn vì bài báo đã phản ánh kịp thời tình trạng lấn chiếm vỉa hè quanh trường học.

"Trước đây, gia đình rất không yên tâm khi cho con đi học một mình vì vỉa hè bị ô tô chiếm dụng, các cháu buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông", người dân chia sẻ.

Ông Phan Văn Nhâm (74 tuổi, ở phường Khương Đình) vui mừng khi thấy vỉa hè gần trường tiểu học Hạ Đình bị chiếm dụng bấy lâu nay được giải tỏa, không gian quanh trường học thoáng đãng.

Theo ông Nhâm, khu vực gần trường học không nên tồn tại các bãi trông giữ xe, bởi mật độ học sinh đông, nhất là vào giờ tan học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi các cháu buộc phải đi xuống lòng đường.

"Khu vực ngã ba này thường xuyên xảy ra va chạm do ô tô đỗ trên vỉa hè làm khuất tầm nhìn của phương tiện đi ngược chiều. Thậm chí có trường hợp dừng, đỗ xe ngay dưới lòng đường, tại vị trí khúc cua", ông Nhâm phản ánh.

Thời gian tới, Công an phường Khương Đình cho biết sẽ đề xuất tổ chức ra quân liên ngành Ban Chỉ đạo 197 của phường nhằm giải tỏa, xử lý dứt điểm các tồn tại, lập lại trật tự đô thị tại khu vực này.

Lực lượng chức năng gia cố lại biển báo giao thông. Cùng với đó, Công an phường Khương Đình cho biết sẽ duy trì công tác kiểm tra, xử lý thường xuyên để hạn chế việc tái diễn tình trạng vi phạm trật tự đô thị.

Ngoài khu vực báo Dân trí phản ánh, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phường Khương Đình cũng tổ chức ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường tại ngõ 460 đường Khương Đình - nơi có mật độ dân cư đông, nhiều hộ kinh doanh buôn bán, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

Theo Công an phường Khương Đình, từ ngày 12/12 đến nay, đơn vị đã xử phạt 88 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền 94,45 triệu đồng. Trong đó, xử phạt 18 trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán (45 triệu đồng); 48 trường hợp sử dụng xe đẩy làm quầy hàng lưu động gây cản trở giao thông (7,2 triệu đồng); 15 trường hợp dừng, đỗ ô tô sai quy định (13,5 triệu đồng); 7 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông khác (28,75 triệu đồng).

Cùng với đó, lực lượng chức năng duy trì lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự đô thị. Qua đó, đã tháo dỡ 71 biển quảng cáo, 5 mái che, 8 bục bệ, cầu dẫn; tháo gỡ 25 băng rôn treo trên cây xanh, cột điện; bóc xóa 50 quảng cáo rao vặt; đồng thời tuyên truyền, vận động và ký cam kết với 206 hộ kinh doanh.