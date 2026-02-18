Ai được mừng thọ năm 2026?

Theo luật sư Nguyễn Hữu Triết (Đoàn luật sư TP Hà Nội), cơ sở pháp lý cao nhất của hoạt động chúc thọ, mừng thọ là Luật Người cao tuổi năm 2009. Điều 21 Luật Người cao tuổi quy định, chúc thọ và mừng thọ là trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và gia đình, thể hiện sự quan tâm, tôn vinh đối với người cao tuổi.

Luật đồng thời thiết lập các mốc tuổi quan trọng, thường được gọi là "tuổi vàng", "tuổi bạc" và "đại thọ", kèm theo sự phân định cụ thể về thẩm quyền tổ chức.

Cụ thể, những công dân tròn 100 tuổi sẽ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà.

Cụ bà 100 tuổi ở xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhận được thư chúc thọ và quà của Chủ tịch nước, tháng 2/2025 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đối với người tròn 90 tuổi, thẩm quyền chúc thọ và tặng quà thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đối với các mốc 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi, việc tổ chức mừng thọ thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã, phối hợp với Hội Người cao tuổi và gia đình.

Về việc xác định tuổi mừng thọ trong năm 2026, luật sư cho biết, căn cứ tính tuổi được xác định theo năm dương lịch và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người cao tuổi được coi là đủ điều kiện khi đạt số tuổi tròn trong năm 2026, dựa trên ngày tháng năm sinh ghi trên căn cước công dân.

Theo đó, năm 2026, những công dân sinh vào các năm dưới đây thuộc đối tượng được tổ chức mừng thọ.

Sinh năm 1956, tròn 70 tuổi, mừng thọ (tuổi vàng).

Sinh năm 1951, tròn 75 tuổi, (mừng thọ).

Sinh năm 1946, tròn 80 tuổi, mừng thượng thọ (tuổi bạc).

Sinh năm 1941, tròn 85 tuổi, mừng thượng thọ.

Sinh năm 1936, tròn 90 tuổi, mừng thượng thượng thọ (đại thọ).

Sinh năm 1931, tròn 95 tuổi, mừng thượng thượng thọ.

Sinh năm 1926, tròn 100 tuổi, mừng thượng thượng thọ (bách tuế).

Sinh trước năm 1926, trên 100 tuổi, mừng thượng thượng thọ.

Luật sư cũng lưu ý, trong thực tế có sự khác biệt giữa cách tính tuổi theo phong tục và cách tính tuổi theo pháp luật. Theo tập quán, nhiều địa phương áp dụng cách tính "tuổi mụ", tức cộng thêm một năm tính từ khi người mẹ mang thai. Vì vậy, có trường hợp gia đình tổ chức mừng thọ khi cụ thân sinh 69 tuổi bước sang 70 tuổi theo tuổi mụ.

Tuy nhiên, về mặt quản lý hành chính và chi trả ngân sách, pháp luật chỉ công nhận tuổi thực theo năm dương lịch ghi trên giấy tờ hợp lệ. Điều này đồng nghĩa, người sinh năm 1957 dù đã 70 tuổi mụ trong năm 2026 vẫn phải chờ đến năm 2027 mới đủ điều kiện nhận quà và bằng mừng thọ chính thức từ chính quyền.

Theo luật sư, cán bộ làm công tác Hội Người cao tuổi tại cơ sở cần giải thích rõ sự khác biệt giữa tuổi mụ và tuổi thực để tránh phát sinh khiếu nại từ phía người dân.

Về hình thức tổ chức, lễ mừng thọ năm 2026 được triển khai ở hai cấp độ. Thứ nhất là cấp chính quyền, thường tổ chức tập trung theo đơn vị hành chính. Thứ hai là cấp gia đình, tổ chức tại tư gia. Dù ở hình thức nào, lễ mừng thọ cũng phải bảo đảm trang trọng, tiết kiệm và phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Theo quy định tại Điều 21 Luật Người cao tuổi và thực tiễn triển khai tại các địa phương, thời điểm phổ biến để tổ chức mừng thọ là dịp Tết Nguyên đán, thường từ mùng 4 đến mùng 6 Tết.