Hết cảnh phương tiện bị “ép” vi phạm sau phản ánh ô tô đỗ sát ngã tư

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trong ngày 21/12, qua hai khung giờ sáng và chiều tại khu vực ngã tư Nguyễn Khánh Toàn - Quan Hoa (phường Cầu Giấy, Hà Nội), lòng đường đã được trả lại thông thoáng. Không còn tình trạng ô tô đỗ ngay dưới chân cột đèn tín hiệu giao thông như trước đó.

Sau phản ánh của báo Dân trí, khu vực ngã tư Nguyễn Khánh Toàn - Quan Hoa không còn ô tô đỗ ngày đêm dưới lòng đường, sát chân cột đèn tín hiệu (Ảnh: Gia Đoàn).

Tại thời điểm ghi nhận, các phương tiện dừng chờ đèn đỏ hoặc lưu thông qua ngã tư thuận lợi hơn, không còn cảnh người điều khiển phương tiện bức xúc vì bị “ép” đè vạch dừng hoặc lấn sang làn ngược chiều.

Trước đó, nhiều người dân phản ánh, tại khu vực này thường xuyên xuất hiện tình trạng ô tô dừng, đỗ ngay sát ngã tư, dưới chân cột đèn tín hiệu giao thông. Việc đỗ xe kéo dài khiến làn đường bị chiếm dụng gần một nửa mặt đường.

Giao thông qua khu vực ngã tư Nguyễn Khánh Toàn - Quan Hoa thuận lợi hơn (Ảnh: Gia Đoàn).

Mỗi khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ, xe lưu thông từ chiều ngược lại hoặc từ đường Nguyễn Khánh Toàn rẽ trái vào phố Quan Hoa gặp nhiều khó khăn, do làn đường bị các ô tô đỗ chiếm dụng gần một nửa mặt đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo Dân trí, Chỉ huy Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực này.

Chiều cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên, không còn phương tiện dừng, đỗ sai quy định tại khu vực này (Ảnh: Gia Đoàn).

Lực lượng chức năng cũng khuyến nghị, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Trong trường hợp gặp tình huống bị các phương tiện dừng, đỗ sai quy định gây cản trở, người điều khiển phương tiện nên chủ động dừng lại phía sau, không cố gắng chen lên khu vực vạch dừng hoặc lấn sang làn đường ngược chiều, tránh nguy cơ vi phạm và bị xử phạt.