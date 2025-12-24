Hà Nội: Vỉa hè trường học biến thành bãi đỗ xe, đẩy học sinh xuống đường

Suốt một thời gian dài, khu vực quanh hồ Hạ Đình (phường Khương Đình, TP Hà Nội) đặc biệt đoạn vỉa hè gần trường tiểu học Hạ Đình, thường xuyên xảy ra tình trạng ô tô đỗ lấn chiếm vỉa hè và lòng đường.

Hình ảnh hàng ô tô nối dài, chiếm gần nửa mặt đường đã trở nên quen thuộc với người dân sinh sống tại đây.

Phản ánh với phóng viên báo Dân trí, một số hộ dân cho biết đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương và gửi kiến nghị thông qua ứng dụng iHanoi. Tuy nhiên, việc xử lý chỉ mang tính tạm thời, dẹp hôm trước thì hôm sau vi phạm lại tái diễn.

Theo người dân, vỉa hè vốn là không gian dành cho người đi bộ, đặc biệt là học sinh đi học và tan trường mỗi ngày, nhưng nay bị ô tô chiếm dụng hoàn toàn.

Không còn lối đi an toàn, các cháu học sinh và người dân buộc phải bước xuống lòng đường, đối mặt với dòng phương tiện đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bà M.T.T. (50 tuổi, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) cho biết, hằng ngày khi đi qua khu vực hồ Hạ Đình đều chứng kiến hàng dài ô tô đỗ dưới lòng đường, ven hồ, gây cản trở giao thông, nhất là vào thời điểm học sinh trường tiểu học và trường THCS Hạ Đình tan học.

Theo người phụ nữ, tình trạng ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cạnh khu vực trường học tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Khoảng 18h30 ngày 22/12, tại đây xảy ra vụ va chạm giữa người đi xe máy và người đi bộ dưới lòng đường. Một cô gái đi xe máy vướng người đi bộ nên ngã ra đường, kéo theo một xe máy khác va chạm với ô tô đỗ dưới lòng đường", bà T. kể.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, khu vực vỉa hè quanh trường tiểu học Hạ Đình bị hàng loạt ô tô chiếm trọn, phớt lờ biển cấm đỗ xe. Lòng đường bị thu hẹp, giao thông thường xuyên ùn ứ, đặc biệt vào giờ cao điểm và thời điểm học sinh đến trường, tan học.

Đáng lo ngại, vỉa hè - nơi lẽ ra được ưu tiên cho trẻ em và người đi bộ - lại biến thành bãi đỗ xe lộ thiên. Trong không gian chật chội, lộn xộn, trẻ em và người già trở thành những đối tượng yếu thế, phải len lỏi, né tránh phương tiện ngay trên phần đường vốn không dành cho mình.

Chiều 23/12, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Khương Đình cho biết sẽ cử lực lượng kiểm tra, xác minh tình trạng ô tô đỗ lấn chiếm vỉa hè quanh trường tiểu học Hạ Đình.

Trước đó, trả lời phản ánh của người dân trên ứng dụng iHanoi, khoảng một năm trước, Công an quận Thanh Xuân cũ cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường Hạ Đình cũ kiểm tra, xác minh thông tin.

Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở các chủ xe không đỗ trên vỉa hè, đồng thời lập biên bản một trường hợp trông giữ xe sai quy định.

Công an quận Thanh Xuân khi đó cũng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường, Ban Chỉ đạo 197 và hệ thống chính trị khu dân cư nhằm tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, các biện pháp này vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ rệt. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng cần có giải pháp xử lý quyết liệt, sớm trả lại vỉa hè cho học sinh và người đi bộ.