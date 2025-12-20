Hà Nội: Ô tô đỗ ngay ngã tư "đẩy" các xe dừng đèn đỏ phải lấn làn, đè vạch

Bạn đọc báo Dân trí gửi phản ánh về tình trạng ô tô dừng, đỗ ngày đêm tại khu vực ngã tư phố Quan Hoa - Nguyễn Khánh Toàn (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội). Việc này khiến nhiều phương tiện khi dừng đèn đỏ, hoặc lưu thông qua ngã tư buộc phải đè vạch hoặc lấn sang làn ngược chiều.

2 ô tô con đỗ dưới chân cột đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư Nguyễn Khánh Toàn - Quan Hoa, chiều 18/12 (Ảnh: Gia Đoàn).

Từ nguồn tin phản ánh của độc giả, chiều 18/12, phóng viên báo Dân trí có mặt tại khu vực ngã tư Nguyễn Khánh Toàn - Quan Hoa (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Theo ghi nhận, tại hai đầu phố Quan Hoa giao với đường Nguyễn Khánh Toàn có tình trạng ô tô dừng, đỗ ngay sát ngã tư, dưới chân cột đèn tín hiệu giao thông. Ở đầu phố Quan Hoa hướng về đường Hoàng Quốc Việt, có 2 ô tô con đỗ dưới chân cột đèn tín hiệu, một xe phủ bạt.

Mỗi khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ, xe lưu thông từ chiều ngược lại hoặc từ đường Nguyễn Khánh Toàn rẽ trái vào phố Quan Hoa gặp nhiều khó khăn do làn đường bị các ô tô đỗ chiếm dụng gần một nửa mặt đường.

Phương tiện lưu thông từ đường Nguyễn Khánh Toàn rẽ trái vào phố Quan Hoa gặp nhiều khó khăn do 2 ô tô đỗ ngay ngã tư, chiếm nửa làn đường (Ảnh: Gia Đoàn).

Cũng trên phố Quan Hoa, theo hướng đi đường Cầu Giấy, có hàng dài ô tô dừng, đỗ. Khu vực này có cắm biển Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Đáng chú ý, tại khu vực gần ngã tư, ngay dưới chân cột camera giao thông có biển báo cấm dừng, đỗ nhưng vẫn có ô tô dừng, đỗ sai quy định.

Toàn bộ ô tô đỗ ngay ngã tư ở trong trạng thái tĩnh, không có người điều khiển, xe đã tắt máy.

Việc ô tô đỗ sai quy định khiến nhiều phương tiện khi dừng đèn đỏ, hoặc lưu thông qua ngã tư buộc phải đè vạch hoặc lấn sang làn ngược chiều.

Ngay dưới chân cột camera giao thông có biển báo cấm dừng, đỗ nhưng vẫn có ô tô dừng, đỗ sai quy định (Ảnh: Gia Đoàn).

Người dân băn khoăn, việc ô tô đỗ ngày đêm tại ngã tư Quan Hoa - Nguyễn Khánh Toàn "ép" các phương tiện phải đè vạch, lấn làn ngược chiều thì người điều khiển phương tiện có vi phạm luật và bị xử phạt hay không.

Dư luận cũng đặt câu hỏi vì sao ngay tại khu vực có camera giám sát, tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định như trên vẫn diễn ra kéo dài.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Dân trí, Chỉ huy Đội CSGT số 6, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm như phản ánh của người dân.

Việc ô tô đỗ sai quy định khiến nhiều phương tiện khi dừng đèn đỏ, hoặc lưu thông qua ngã tư buộc phải đè vạch hoặc lấn sang làn ngược chiều (Ảnh: Gia Đoàn).

Đại diện Đội CSGT số 6 cũng khuyến nghị, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật. Trong trường hợp gặp tình huống bị "ép" vi phạm, người điều khiển phương tiện nên chủ động dừng lại phía sau, không cố gắng chen lên khu vực vạch dừng hoặc lấn sang làn đường ngược chiều, tránh nguy cơ vi phạm và bị xử phạt.