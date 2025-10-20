Ẩn hoạ từ những hố móng đầy nước trong Khu đô thị Dương Nội

Phản ánh tới báo Dân trí, người dân sinh sống trên địa bàn phường Dương Nội (TP Hà Nội) cho biết, tại một công trình trong Khu đô thị Dương Nội 2 có khoảng 5-6 hố móng chưa được thi công, mỗi hố rộng chừng chục mét vuông, sâu hơn 2m, chứa đầy nước nhưng không có biển cảnh báo hay rào chắn bảo vệ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trưa 19/10, tại bùng binh giữa quảng trường Khu đô thị Dương Nội 2, có 6 hố móng chưa được thi công hoàn thiện, nằm ngay sát con đường mà học sinh và người dân thường xuyên đi lại.

Một số hố được che tạm bằng tấm gỗ, trong khi 3-4 hố còn lại hoàn toàn trống trơn, không có rào chắn, không biển cảnh báo.

“Tôi nghe con kể mấy hôm nay đi học về, các bạn rủ nhau thả thuyền giấy ở hố nước gần đường, vui lắm. Tôi giật mình, vội đi xem thì phát hiện có nhiều hố trên đường các con thường xuyên đi qua, rất sâu, lại không có rào chắn gì cả. Trẻ con hiếu động, nhỡ sa chân xuống thì hậu quả không dám nghĩ tới”, anh Nguyễn Văn Năm, phụ huynh có con học lớp 4 tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Dương Nội, TP Hà Nội) chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Để chứng minh phản ánh của mình, anh Năm chuẩn bị một cây sào gỗ dài hơn 2 mét, cùng một phụ huynh khác dẫn phóng viên tới hiện trường. Đó là những hố móng rộng cả chục mét vuông, chứa đầy nước mưa, nằm ngay bên cạnh con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

"Nhìn qua tưởng chỉ là vũng nước bình thường, ai ngờ dưới đó sâu hơn 2 mét. Hố sâu thế này mà không có cảnh báo gì. Chỉ cần trận mưa lớn, nước dâng thêm chút nữa là chẳng ai biết chỗ này có hố. Trẻ con đi qua, ngã xuống thì không biết chuyện gì xảy ra", anh Năm lo lắng.

Anh Năm cắm hết cây sào dài hơn 2 mét xuống hố mới chạm đáy. Anh dùng thước dây đo độ sâu thực tế thì giật mình khi nước trong hố cao khoảng 2 mét.

"Các cháu tiểu học hiếu động, tò mò, nhỡ sa chân xuống hố thì nguy cơ đuối nước rất cao. Ngày nào các con cũng đi học về qua đây, chúng tôi lo lắm…”, phụ huynh nói.

Được biết, các hố móng nói trên nằm trong khu vực dự án do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện hạ tầng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 20/10, lãnh đạo UBND phường Dương Nội (TP Hà Nội) cho biết, phường sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra thực tế, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khắc phục ngay vấn đề người dân phản ánh.