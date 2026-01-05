Báo Jordan đánh giá về U23 Việt Nam trước trận gặp đội nhà

Trong trận ra quân ở bảng A giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Jordan vào lúc 18h30 ngày 6/1. Trước trận đấu này, U23 Jordan đã thi đấu khá tốt khi hòa hai đối thủ mạnh là U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã thất bại 1-2 trước U23 Syria trong trận giao hữu ở Qatar vào ngày 30/12.

U23 Việt Nam được đánh giá là đội bóng thăng tiến mạnh mẽ (Ảnh: Anh Khoa).

Tuy nhiên, truyền thông Jordan lại tỏ ra khá thận trọng khi nói về U23 Việt Nam. Tờ Addustour bình luận: “U23 Jordan đã khởi động tốt cho giải U23 châu Á khi vừa cầm chân đội bóng mạnh là U23 Nhật Bản với tỷ số 1-1.

Toàn đội đang hướng tới giải U23 châu Á với quyết tâm cao nhất. Thầy trò HLV Omar Najhi nhận thức được trận đấu mở màn với U23 Việt Nam sẽ không dễ dàng. Đây là một trong những đội tuyển trẻ có sự phát triển mạnh mẽ nhất ở châu Á”.

Tờ Okaz của Saudi Arabia bình luận về đối thủ U23 Việt Nam: “U23 Việt Nam là một trong 7 đội giành vé với thành tích toàn thắng ở vòng loại giải U23 châu Á, điều không hề dễ dàng ở cấp độ châu lục. Điểm mạnh của U23 Việt Nam là lối chơi hiệu quả và kỷ luật. Điều đó là bản sắc của bóng đá Việt Nam trong những năm qua.

U23 Jordan được đánh giá là đội bóng đáng gờm (Ảnh: JFA).

Cần nói thêm rằng U23 Việt Nam là một trong ba đội bóng không thủng lưới ở vòng loại, cùng với U23 Australia và U23 Hàn Quốc. Việc xuyên thủng hàng thủ của đoàn quân HLV Kim Sang Sik không phải là điều dễ dàng”.

Cuối bài, tờ Okaz đánh giá: “U23 Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh tấm vé đi tiếp nếu duy trì được sự chắc chắn vốn có”.

U23 Việt Nam đã trải qua năm thi đấu thành công khi giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Tuy nhiên, đội bóng cần thử lửa ở giải đấu cấp độ châu lục để biết được trình độ của mình.

Tại giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1. Hai đội đầu bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.