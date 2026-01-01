Khai hoang đất làm nhà ở từ năm 1996 nhưng chưa được cấp sổ đỏ

Việc người dân sử dụng đất ổn định trong thời gian dài nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục là vấn đề được dư luận quan tâm.

Trường hợp gia đình ông Trương Phú Anh tại xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng là một ví dụ điển hình, khi quá trình khai hoang, làm nhà từ năm 1996 đến nay vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục pháp lý về đất đai.

Phản ánh gửi tới Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông Phú Anh cho biết gia đình ông đã khai hoang đất và xây dựng nhà ở trên thửa đất tại xã Điện Bàn Tây từ năm 1996.

"Việc sử dụng đất diễn ra liên tục, ổn định, có xác nhận của trưởng thôn tại địa phương. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, gia đình tôi vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định", ông phản ánh.

Nhiều hộ dân đang sử dụng đất có nguồn gốc khai hoang tâm tư khi chưa rõ ràng về pháp lý (Ảnh: Hà Phong).

Công dân cho biết thêm, khi tiến hành làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, gia đình ông được UBND xã tiến hành rà soát, kiểm tra hiện trạng và hồ sơ quản lý đất đai.

Kết quả cho thấy thửa đất gia đình đang sử dụng được xác định thuộc quỹ đất công ích của Nhà nước. Từ kết luận này, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận chưa thể được giải quyết thỏa đáng.

Trước tình huống trên, ông Phú Anh đặt câu hỏi về khả năng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất gia đình đã khai hoang, sử dụng ổn định gần 30 năm.

Trả lời phản ánh của công dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc áp dụng chính sách để xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Việc này phụ thuộc vào hồ sơ quản lý đất đai, cũng như các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai do địa phương ban hành theo thẩm quyền được giao.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do không có đầy đủ hồ sơ cụ thể của từng thửa đất và thẩm quyền giải quyết thuộc địa phương, Bộ không có cơ sở để đưa ra câu trả lời cụ thể cho trường hợp của gia đình ông Phú Anh.

Tuy nhiên, Bộ nêu rõ các nguyên tắc pháp lý đang được áp dụng trong lĩnh vực này.

Theo Bộ này, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. Các quy định này được thể hiện tại các Điều 137, 138, 139, 140 và 141 của Luật Đất đai năm 2024.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các Quyết định số 2304/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2024 và số 3380/QĐ-BNNMT ngày 25/8/2025. Các quyết định này công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo các quyết định nêu trên, thủ tục hành chính về đất đai đã được quy định cụ thể, bao gồm trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần và số lượng hồ sơ, thời gian giải quyết, đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng thời, các nội dung liên quan đến kết quả giải quyết, phí, lệ phí, mẫu đơn, tờ khai, yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, cũng như căn cứ pháp lý đều được hướng dẫn rõ ràng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết các quy định này là cơ sở để địa phương xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân theo đúng thẩm quyền và trình tự pháp luật.

Do đó, người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết cụ thể đối với từng trường hợp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, trường hợp công dân không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền, có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.