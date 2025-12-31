Vỉa hè khách sạn Pullman rào lưới B40, đi trên vỉa hè phải... chui rào

Đoạn vỉa hè dài hơn 100m trên phố Giảng Võ nhỏ, dọc theo tường rào khách sạn Pullman (phường Ô Chợ Dừa) đang bị rào lưới B40.

Khu vực bị rào chắn kéo dài từ cổng khách sạn Pullman đến hết phần tường rào của khách sạn. Hàng rào được chăng bằng lưới B40, gia cố thêm bằng dây thép buộc trực tiếp vào các gốc cây trên vỉa hè.

Bên trong khu vực hàng rào có đặt biển "Khu vực cơ quan, cấm để xe trên vỉa hè". Người đi bộ thì di chuyển dưới lòng đường.

Không gian dành cho người đi bộ gần như không còn từ khi hàng rào thép B40 bỗng dưng xuất hiện. Trên vỉa hè phố Giảng Võ nhỏ vốn đã có nhiều gốc cây, giờ thêm hàng rào lưới thép khiến người đi bộ không thể di chuyển qua khu vực này.

Trên vỉa hè là gốc cây và hàng rào sắt cao hơn 1m ngang nhiên được dựng lên, sát vỉa hè bị xe máy đỗ. Chị Khả Vân hàng ngày đi bộ trên tuyến phố này để đến ga tàu điện Cát Linh cho biết, có những lúc ô tô đỗ ở đây khiến người đi bộ chỉ còn cách đi ra giữa lòng đường. Chưa kể những hôm trời mưa có vũng nước to đọng, vỉa hè không còn lối đi thì chúng tôi cũng chỉ có cách xuống đường để đi bất chấp nguy hiểm.

"Tôi và đồng nghiệp bảo nhau có lẽ không đi tàu điện nữa vì hành trình đi bộ qua tuyến phố Giảng Võ nhỏ này gian nan, nguy hiểm quá. Gần như không có vỉa hè cho người đi bộ, trước khi khách sạn này quây rào thi công thì người dân cũng chiếm dụng làm quán nước hoặc đỗ xe kín đẩy người đi bộ xuống lòng đường, hôm nào mưa thì còn khổ nữa", chị Vân chia sẻ.

Nhóm du khách đi qua phố Giảng Võ bị "quây" bởi hàng rào thép và xe máy dựng dưới lòng đường.

Từ khi hàng rào xuất hiện, việc đi lại trên vỉa hè của người dân qua khu vực này bị cản trở nghiêm trọng. Người muốn đi trên vỉa hè bắt buộc phải... chui rào.

Việc treo banner quảng cáo, tuyên truyền bằng nẹp sắt với chiều cao ngang mặt cũng là một cái bẫy với người đi bộ ở tuyến phố này. Một người dân cho biết không ít trường hợp vì không để ý đã bị va vào đến mức xây xẩm, thâm tím mặt, nhất là thời điểm trời nhá nhem tối hay người già mắt kém.

Theo người dân sinh sống tại khu vực, hàng rào này được lập khoảng 1 tháng nay để phục vụ việc thi công sơn, sửa chữa hàng rào của khách sạn. Người phụ nữ bán trà đá tại khu vực này cho biết, trước khi dựng hàng rào, phía khách sạn đã xin phép chính quyền địa phương để triển khai việc thi công.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực này không có biển cảnh báo đang thi công. Trong thời gian hàng rào hiện hữu, lối đi cho người đi bộ không được bảo đảm, khiến nhiều người phải chấp nhận đi chung với dòng xe cộ dưới lòng đường.

Chị Hoàng Diệu cho biết, mỗi lần đến cơ quan, chị đều phải đi bộ dưới lòng đường do cả dãy phố Giảng Võ nhỏ gần như không còn vỉa hè đi dành cho người đi bộ. Theo phản ánh, vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều, người đi bộ qua khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vì chỉ có cách ra giữa lòng đường.