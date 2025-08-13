Hà Nội: Cư dân sống trong nỗi ám ảnh vì "bão bụi"

Báo Dân trí nhận được phản ánh từ nhiều hộ dân ở khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, TP Hà Nội, về tình trạng bụi bẩn ô nhiễm do một công trình lớn đang thi công.

Chị Phan Hường sống ở khu đô thị trên cho biết, thời gian qua, gia đình chị cùng nhiều hộ dân khốn khổ, sống trong nỗi ám ảnh vì "bão bụi" từ dự án xây dựng khu đô thị Thanh Hà mới đang thi công.

Cư dân ngộp thở vì bụi từ dự án Thanh Hà B - Cienco 5 đang thi công (Video: Người dân cung cấp).

Theo chị Hường, mỗi ngày hàng chục xe tải trọng lớn, xe khoan cọc, xe múc liên tục san ủi, đổ đất… hoạt động rầm rộ. Một đại công trình lớn đang thi công nhưng theo người dân, các xe không được che chắn cẩn thận khiến đất đá rơi vãi, bám dày đặc trên mặt đường, phát tán một lượng bụi lớn ra môi trường.

“Đây là khu vực dân sinh với hàng chục tòa chung cư và 5 trường học, từ cấp mầm non đến THCS. Hàng ngày, học sinh và người dân phải vượt qua làn bụi đất mù mịt để đến trường, đi làm.

Ngoài ra, con đường này còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thường trực vì lượng xe tải trọng lớn, xe khoan cọc, xe ủi đất hoạt động rầm rộ”, chị Hường phản ánh với phóng viên Dân trí.

Anh Minh Đức, cư dân khu đô thị Thanh Hà, nói thêm, khu vực này tiềm ẩn rủi ro vì là đường đi học hàng ngày của nhiều học sinh. Mỗi khi có phương tiện chạy qua, đường lại bụi mù mịt.

“Để tránh đoạn đường bụi mù mịt và xe tải chạy ầm ầm, nhiều học sinh phải đi bộ vòng xa thêm gần 1km. Sự tắc trách của đơn vị thi công khiến môi trường sống của chúng tôi bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Mong chính quyền sớm vào cuộc để bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là các cháu học sinh”, anh Đức nói.

Học sinh và người dân ám ảnh khi phải vượt qua làn bụi đất mù mịt để đến trường, đi làm (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo UBND xã Bình Minh cho biết đã nhận được phản ánh của cư dân. Dự án Thanh Hà B - Cienco 5 do Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 (Cienco 5 Land) làm chủ đầu tư.

Theo vị lãnh đạo xã, trong quá trình thi công công trình khó tránh khỏi bụi bặm, đất cát. Song, vị này khẳng định, công tác vệ sinh môi trường xung quanh dự án chưa thực hiện tốt.

"Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, UBND xã đã làm việc với chủ đầu tư và kiểm tra thực tế tại công trình.

Chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư ngày 13/8 phải ngăn không cho ô tô trọng tải lớn lưu thông qua con đường sang khu A - nơi có trường tiểu học. Đồng thời phải rửa sạch mặt đường, đảm bảo an toàn cho học sinh đi lại.

Đối với đường sang khu B, chủ đầu tư cũng đã cam kết khắc phục sau khi có ý kiến của cư dân phản ánh", vị lãnh đạo UBND xã Bình Minh nói.