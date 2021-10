Vườn thú Hà Nội vắng vẻ ngày đón khách trở lại

Từ 6h ngày 14/10, UBND TP Hà Nội đã điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn Thành phố, theo đó công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá 10 người/đoàn, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

Ngày 15/10, Vườn thú Hà Nội chính thức mở cửa đón khách tham quan trở lại. Trong nhiều năm qua, nơi đây là một trong những địa điểm thu hút rất nhiều người vào dịp cuối tuần và các dịp nghỉ lễ.

Trong hai ngày cuối tuần, Vườn thú Hà Nội dù ở thời điểm cuối tuần ghi nhận không khí vắng vẻ, ít khách tham quan.

Nền nhiệt hạ thấp kèm mưa nhỏ do khối không khí lạnh tràn về kết hợp ảnh hưởng hoàn lưu bão số 7-8 khiến người dân ngại ra đường, công viên cũng trở nên vắng vẻ.

Vườn thú Hà Nội chính thức mở cửa đón khách từ ngày 15/10, khách tới tham quan được yêu cầu thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt ngay từ ngoài cổng. Việc hướng dẫn thực hiện 5K cũng được tuyên truyền bằng việc đặt các biển báo phòng dịch ở nhiều khu vực trong và ngoài khuôn viên vườn thú.

Các biện pháp phòng dịch được tuyên truyền thực hiện 5K được dán ở các khu vực vui chơi, tham quan trong khuôn viên vườn thú.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, dù đã mở cửa trở lại nhưng lượng khách đến vườn thú giảm hẳn so với thời điểm trước dịch.

Nhiều khu vui chơi trong tình cảnh nhân viên ngồi đợi khách vì vắng bóng người tới chơi.

Khu vui chơi đạp vịt không một bóng khách ghé chơi, một phần vì thời tiết Thủ đô Hà Nội những ngày này đang chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, có mưa nhỏ khiến người dân ngại lựa chọn trò chơi này.

Khu vui chơi Thủy Cung, một trong những địa điểm hiếm hoi có nhiều khách tới chơi tại Vườn thú Hà Nội, đa số là trẻ em.

Các em nhỏ được gia đình đưa tới tham quan và trải nghiệm không gian vườn thú với nhiều loài động vật, giúp các em có nhận thức rõ hơn về cuộc sống xung quanh, nhất là sau thời gian dài ở nhà do thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Anh Nguyễn Xuân Trường cùng gia đình đã mua vé tới Vườn thú Hà Nội trong sáng ngày 15/10 ngay sau khi biết thông tin vườn thú hoạt động trở lại. Giá vé cho một lượt khách vào cửa từ 20.000-30.000 đồng.

Anh Như Đạt (32 tuổi) sau khi biết thông tin Vườn thú Hà Nội mở cửa đón khách trở lại đã đưa con trai tới tham quan và trải nghiệm sau thời gian dài ở nhà vì dịch bệnh. Anh chia sẻ mình cảm thấy khá vui mừng khi có không gian cho con trai được trải nghiệm, làm quen với nhiều loài động vật tại đây, nhất là đợt dịch vừa qua con trai anh phải nghỉ học và chỉ quanh quẩn trong nhà.

Anh Quang Anh cùng gia đình có mặt tại Vườn thú Hà Nội, anh cho biết mình cảm thấy rất vui khi cuối tuần lại được đưa vợ và con trai tới tham quan, vui chơi tại đây.

Trẻ em lâu ngày quanh quẩn trong nhà đã được ra công viên trực tiếp ngắm nhìn, tìm hiểu các loài động vật hoang dã.

Theo ông Nguyễn Công Nghiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết, trong thời gian hơn 5 tháng công ty thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và các bộ ban ngành về công tác phòng chống dịch, công ty đã gặp phải nhiều khó khăn khi hầu hết các hoạt động kinh doanh dịch vụ, quản lý vé tạm dừng, ảnh hưởng tới doanh thu và đời sống cán bộ nhân viên.

Ban lãnh đạo công ty cũng đã triển khai các biện pháp mục tiêu ổn định đời sống của cán bộ nhân viên, song song đó là đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chăm sóc đàn động vật ổn định, duy trì chăm sóc cây cỏ xanh sạch đẹp. Ông Nghiệp tiếp lời.

"Ban lãnh đạo công ty đã ra thông báo và chỉ đạo cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, các trưởng đơn vị tuyên truyền cho cán bộ nhân viên sản xuất an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổ an toàn Covid cũng triển khai thận trọng theo đúng quy định Bộ y tế khuyến cáo", ông Nghiệp chia sẻ khi được hỏi về việc đảm bảo an toàn dịch của Vườn thú Hà Nội khi đón khách quay trở lại.