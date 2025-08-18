Bé trai nuốt 4 cục nam châm gây thủng ruột

Ngày 18/8, theo thông tin từ Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Sóc Trăng, trước đó bệnh viện tiếp nhận bé trai H.T.L. (9 tuổi, ngụ tại xã Tài Văn, TP Cần Thơ) trong tình trạng đau vùng hố chậu phải, có dấu hiệu nhiễm trùng.

Theo người nhà, trước khi vào viện, bé kêu đau bụng và cho biết đã nuốt dị vật. Cơn đau tăng dần khiến bé khóc nhiều, sốt.

Dị vật lấy ra từ bụng bé L. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau khi thăm khám, chụp X-Quang, bác sĩ ghi nhận có dị vật dạng chuỗi nằm ở vùng bụng và hố chậu phải.

4 viên nam châm nằm dính vào nhau gây tắc ruột, khiến ruột bệnh nhân bị thủng 2 lỗ. Các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật lấy dị vật.

Sau khi được lấy dị vật thành công, hiện sức khoẻ của bé ổn định, đang được bác sĩ theo dõi thêm.

Bác sĩ CK2 Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Sóc Trăng, cho biết trường hợp nuốt đồ chơi nam châm như trường hợp trên đặc biệt nguy hiểm.

Vì vậy các bậc phụ huynh khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ cần chú ý để đảm bảo an toàn. Khi phát hiện trường hợp trẻ nuốt dị vật hay nghi ngờ nuốt dị vật nên đưa bé đến cơ sở y tế kiểm tra và xử lý kịp thời.