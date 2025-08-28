Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Sáng nay 28/8, Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng... tham dự Lễ khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm.

Ngay sau lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã di chuyển tới các phân khu trưng bày triển lãm tham quan, trải nghiệm không gian tại đây.

Khu trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy với chủ đề "Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới" giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển; giới thiệu văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thân mật giơ tay chào, đáp lại tình cảm nồng nhiệt của người dân có mặt tại khu trưng bày.

Khu trưng bày của Bộ Nội vụ gây ấn tượng với tông đỏ - vàng rực rỡ, tạo điểm nhấn đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước.

Tại gian trưng bày giới thiệu nhiều hình ảnh tiêu biểu, ghi dấu những thành tựu nổi bật mà Bộ Nội vụ đã đạt được trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển.

Triển lãm là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường 80 năm gian khổ nhưng vinh quang, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về ý chí, khát vọng của dân tộc.

Triển lãm mở cửa từ 9h đến 22h, liên tục trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9; riêng ngày 28/8, mở cửa từ 13h.