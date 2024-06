Tăng tốc hoàn thiện khu tái định cư đầu tiên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Những ngày giữa tháng 6, đơn vị thi công khu tái định cư Long Đức (huyện Long Thành, Đồng Nai) hối hả việc lót gạch vỉa hè, hoàn thiện hệ thống ngầm hóa điện, cấp thoát nước, chôn cột mốc phân lô tại khu tái định cư. Đây là khu tái định cư đầu tiên của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu xây dựng, đón bà con huyện Long Thành nhường đất cho dự án vào sinh sống.

Dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua tỉnh Đồng Nai với chiều dài 34km. Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 290ha của các tổ chức, cá nhân và khoảng 3.700 hộ tại 11 xã, phường thuộc TP Biên Hòa và huyện Long Thành, trong đó có hơn 1.500 hộ cần bố trí tái định cư.

Tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch 4 khu tái định cư cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai quy hoạch khu tái định cư tại xã Long Phước gần 34ha và khu tái định cư Long Đức với quy mô 30ha. Hiện khu tái định cư Long Đức dần hoàn thiện, dự kiến cuối tháng 6 sẽ cấp đất cho bà con vào xây nhà.

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, cho biết, ngày 15/6 tới, địa phương sẽ bắt đầu bốc thăm, giao đất tái định cư tại khu tái định cư xã Long Đức cho các hộ dân thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn huyện Long Thành.

Hiện nay, các nhà thầu đang dần hoàn thiện xây dựng hạ tầng khu tái định cư Long Đức, việc cắm mốc phân lô đất tái định cư cơ bản hoàn tất. Công nhân tiếp tục hoàn thiện hệ thống điện, nước và lót gạch vỉa hè.

Trên công trường, công nhân đẩy nhanh hạng mục lót gạch vỉa hè, ngầm hóa điện, hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước...

Các cột mốc phân lô đất của khu tái định cư cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho việc bốc thăm nhận đất.

Bà Lê Thị Tám (xã Long An, huyện Long Thành), chia sẻ: "Gia đình tôi nằm trong diện giải tỏa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Nhiều tháng nay cả nhà đi ở trọ rất bất tiện nên mong sớm được nhận đất tái định cư để xây nhà, ổn định cuộc sống".

Đây là khu tái định cư đầu tiên được hoàn thiện tại Đồng Nai để bố trí các hộ dân ảnh hưởng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến ở.

Theo Ban quản lý dự án huyện Long Thành (Đồng Nai), sau khi hoàn tất một số hạng mục, đơn vị nhà thầu tiếp tục thi công song song với việc cho người dân nhận đất để xây dựng nhà cửa. Thi công và xây dựng theo kiểu cuốn chiếu, chia ra nhiều khu vực nhằm đảm bảo đúng kế hoạch dự án toàn tuyến.

Giữa tháng 6 tới, UBND huyện Long Thành tổ chức bốc thăm nhận đất tại khu tái định cư Long Đức đã hoàn thiện xong hạ tầng. Nhiều khu vực của khu tái định cư này còn dở dang sẽ hoàn thiện trong tháng 7.

Nhiều tuyến đường nội khu đã được thảm nhựa. Chiều về, người dân xung quanh khu tái định cư Long Đức thường đạp xe thể dục trong các tuyến đường vừa xây dựng xong.

Hệ thống vỉa hè, cáp điện, cấp thoát nước tại các tuyến đường nội bộ khu tái định cư cơ bản hoàn thiện. "Hiện các nhóm công nhân tập trung lót gạch vỉa hè, dọn dẹp công trường. Dự kiến cuối tháng 6, các hạng mục còn lại cơ bản hoàn thiện để đón người dân vào xây dựng nhà, ổn định cuộc sống", đại diện Công ty Xây dựng Cao su Đồng Nai, đơn vị thi công cho biết.

Sau khi hoàn thành xây dựng, khu tái định cư Long Đức sẽ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 3.400 người, tương đương với khoảng 843 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Người dân sau khi nhận đất được xây dựng tự do, nhưng nhà không cao quá ba tầng.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công xây dựng từ tháng 6/2023 có tổng chiều dài toàn tuyến là 53,7km đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 34km, qua Bà Rịa-Vũng Tàu là 19,7km.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần: dự án thành phần 1 dài 16km do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 dài 18,2km qua tỉnh Đồng Nai do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản và dự án thành phần 3 dài 19,5km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản.