Cấm biển, huy động hơn 1.000 chiến sĩ tham gia chống bão số 5

Chiều 23/8, ngư dân các xã ven biển của Hà Tĩnh như Kỳ Anh, Kỳ Xuân, hối hả đưa tàu thuyền lên bờ tránh thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra.

Chính quyền, lực lượng công an các xã trên địa bàn đã huy động lực lượng, cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và gia cố các tuyến đê, bờ kè xung yếu.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền lên bờ trước bão số 5 (Ảnh: Kỳ Anh).

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân tuyệt đối không ra khơi, chủ động néo đậu tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn; vận động chằng néo nhà cửa, cắt tỉa cây cối, di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi kiên cố, hạn chế tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ.

Chiều cùng ngày, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã chỉ đạo đoàn các xã, phường, đoàn trực thuộc thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện ra quân cắt tỉa cành cây, hỗ trợ chằng chống các trường học, dời các cột đèn, cột cờ có nguy cơ gãy đổ.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đã ký ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tập trung ứng phó với bão số 5.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh cùng người dân gia cố các tuyến đê, bờ kè (Ảnh: Nga Nguyễn).

Trong Chỉ thị này, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu dừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung phòng, chống mưa, bão; tổ chức lực lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường được yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

"Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra thiệt hại về người do lơ là, chủ quan phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy", nội dung Chỉ thị nhấn mạnh.

Tại tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo UBND tỉnh này đề nghị các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt thực hiện nghiêm công tác "4 tại chỗ", tuyệt đối không lơ là, chủ quan và dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng, chống bão.

Quảng Trị đã triển khai hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống bão (Ảnh: Hoài Nam).

Tỉnh Quảng Trị cấm tàu thuyền ra khơi từ 7h ngày 24/8 cho đến khi hết thời tiết nguy hiểm trên biển. Lãnh đạo tỉnh này cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu Cồn Cỏ sơ tán dân, di dời tài sản quan trọng tại các khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, cửa sông, ven biển đến nơi an toàn hoàn thành trước 19h ngày 24/8.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã triển khai hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, biên chế đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi bão số 5 đổ bộ.

Đến chiều 23/8, Quảng Trị còn 406 phương tiện với 2.136 lao động đang hoạt động trên biển. Các đơn vị biên phòng đang duy trì thông tin để kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đến nơi an toàn.