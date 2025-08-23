Chủ tịch An Giang yêu cầu dự án phục vụ APEC khởi công ngay trong tháng 9

Ngày 23/8, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã chủ trì cuộc họp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 đang được triển khai tại đặc khu Phú Quốc.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang nỗ lực giải quyết các vướng mắc, đảm bảo các công trình trọng điểm hoàn thành đúng kế hoạch.

Theo báo cáo từ Sở Tài chính, tỉnh An Giang đã có những bước đi quyết liệt để tháo gỡ các nút thắt. Đáng chú ý, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch phân khu tại đặc khu Phú Quốc, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc đẩy nhanh các thủ tục xây dựng.

Chủ tịch tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Duật).

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục

Về thủ tục xây dựng, các sở, ngành đã thống nhất giao Sở Xây dựng chủ trì lập, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch liên quan đến dự án của doanh nghiệp S.G.. Tỉnh cũng đang xem xét phân cấp thẩm quyền để rút ngắn quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm khởi công.

Một kiến nghị quan trọng đã được An Giang gửi Chính phủ là phân cấp cho tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đề xuất này hiện đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, hứa hẹn sẽ giảm thiểu thời gian chờ đợi cho dự án trọng điểm này.

Công tác giải phóng mặt bằng cũng được tập trung cao độ. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tăng gấp đôi số tổ công tác từ 15 lên 30, nhằm đảm bảo tiến độ đo đạc, kiểm đếm. Để giải quyết dứt điểm các trường hợp không hợp tác, các sở, ngành đề xuất thành lập tổ công tác di động.

Dự thảo quyết định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng đã được gửi Sở Tư pháp thẩm định và dự kiến sẽ sớm được ban hành, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho công tác này.

Đối với hai dự án trọng điểm khác là Trung tâm hội nghị APEC và tuyến tàu điện đô thị, Sở Tài chính đã xin chủ trương thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành.

Việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hội nghị APEC sẽ là cơ sở để thi tuyển kiến trúc, huy động vốn và lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ phục vụ sự kiện quốc tế.

Các dự án phục vụ APEC đang được nhà đầu tư thi công xuyên ngày đêm (Ảnh: Hoàng Duật).

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các đơn vị phải hoàn tất mọi thủ tục pháp lý trong tháng 8. Ông nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu các dự án phải khởi công ngay trong tháng 9.

Chủ tịch tỉnh khẳng định An Giang sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn và yêu cầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ.

Đây là động thái quyết liệt của lãnh đạo tỉnh nhằm đảm bảo các dự án phục vụ APEC 2027 được triển khai đúng tiến độ, góp phần nâng cao vị thế của Phú Quốc và Việt Nam trên trường quốc tế.