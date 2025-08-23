Xử lý người phụ nữ ở Thái Nguyên xúc phạm vụ Đại úy CSCĐ bị "quái xế" tông

Ngày 23/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vào tối 21/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao, bất ngờ lao thẳng vào một chốt bảo vệ, khiến một Đại úy cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bị thương nặng.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, trên không gian mạng đã xuất hiện một số bình luận tiêu cực, mang tính chất xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng chức năng. Trong số đó, có một trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên đã bị phát hiện và xử lý bước đầu.

Cụ thể, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh và làm việc với Đ.T.H.T. (40 tuổi, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên), người đã sử dụng tài khoản cá nhân để đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm lực lượng chức năng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ tiến hành làm việc với Đ.T.H.T. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Bình luận của Đ.T.H.T. về vụ việc nêu trên gây phẫn nộ trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Tại cơ quan công an, bà T. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và khai rằng, sau khi xem đoạn video trên mạng xã hội vào đêm 21/8, trong lúc bức xúc đã đăng bình luận mà không cân nhắc hậu quả.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng Đ.T.H.T. theo đúng quy định nhằm răn đe và ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, có trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, tránh chia sẻ hoặc đăng tải các nội dung xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, trọng đại.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, vào khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (18 tuổi, trú xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân lưu thông với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tuyến đường phục vụ buổi tổng hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện hai đối tượng có hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến đội hình diễu binh, diễu hành và an toàn của quần chúng nhân dân, Đại úy Lê Đình Công và tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ trước số 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe vào Đại úy Công làm anh và cả hai đối tượng ngã xuống đường. Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng và đưa anh Công vào bệnh viện cấp cứu.

Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công và gia đình.