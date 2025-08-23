Vì sao bão số 5 liên tục tăng cấp?

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết lúc 13h ngày 23/8, bão số 5 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão giật cấp 9, giật cấp 11.

Bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến 13h ngày 24/8, bão số 5 trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Lúc này bão đã tăng cấp với sức gió cấp 11-12, giật cấp 14 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo đến chiều 25/8, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão lúc này có thể mạnh cấp 12, giật 15.

Nhận định về những diễn biến tiếp theo của bão số 5, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết điều kiện thời tiết trên Biển Đông đang khá thuận lợi để bão số 5 mạnh thêm.

Thứ nhất, nhiệt độ mặt nước biển cao, hiện ở khu vực bão có khả năng đi qua đo được nhiệt độ khoảng 30 độ C, đây là yếu tố rất thuận lợi để bão mạnh lên.

Thứ hai, ở tầng khí quyển trên cao, độ đứt gió tương đối nhỏ và điều này khiến lượng ẩm tích tụ lại, tạo điều kiện cho hoàn lưu của bão phát triển mạnh.

Hướng di chuyển của bão số 5 (Ảnh: NCHMF).

Thứ ba, gió Tây Nam ở phía Nam tâm bão kết hợp với gió đông và đông bắc ở phía trên tạo xoáy bão.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoảng 48 giờ tới bão số 5 sẽ ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Từ đêm 24/8, vùng đất liền ven biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão số 5.

Đến ngày 25/8, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị sẽ có mưa lớn. Mưa lớn sau đó mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ.

Ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo mưa lớn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi của tỉnh Nghệ An.