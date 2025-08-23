Tuyến đường dài nhất nội ô Bạc Liêu lấy tên từ sự kiện lịch sử "23/8/1945"

Cách đây 80 năm, vào ngày 23/8/1945, Đảng bộ, quân và dân Bạc Liêu đã làm nên một cuộc Cách mạng lịch sử, giành chính quyền về tay nhân dân một cách ngoạn mục, "không tiếng súng, không đổ máu".

Sự kiện này không chỉ đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử địa phương mà còn góp phần vào thắng lợi chung của Cách mạng tháng Tám trên cả nước.

Theo các tư liệu lịch sử của tỉnh Bạc Liêu (cũ), để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa, ngày 17/8/1945, Tỉnh ủy lâm thời Bạc Liêu đã thành lập Mặt trận Việt Minh tỉnh, do ông Lê Khắc Xương làm chủ nhiệm.

Thời điểm đó, chính quyền bù nhìn tại Bạc Liêu đang lung lay dữ dội, nhiều công chức bỏ nhiệm sở. Trong khi đó, các tầng lớp nhân dân, từ nhân sĩ trí thức đến các tôn giáo, đều sục sôi khí thế cách mạng, mong chờ sự lãnh đạo để lật đổ ách thống trị.

Nơi đây, ngày 23/8/1945, Đảng bộ, quân và dân Bạc Liêu giành chính quyền về tay nhân dân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ngày 20/8/1945, khi ngụy quyền Bạc Liêu tổ chức đón khâm sai đại thần Nguyễn Văn Sâm, Tỉnh ủy lâm thời đã khéo léo biến cuộc đón tiếp này thành một cuộc biểu tình lớn của quần chúng, ủng hộ Việt Minh và giành chính quyền.

Hòa cùng khí thế cách mạng sục sôi của cả nước, sáng ngày 23/8/1945, toàn bộ lực lượng cách mạng đã tập trung bao vây dinh tỉnh trưởng (nay là tòa nhà cổ số 29, đường Trần Phú, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).

Khoảng 7h sáng, khi tỉnh trưởng Trương Công Thiện xuống sân chào cờ, ông đã hoảng sợ khi chứng kiến đoàn người đông đảo vây kín dinh thự. Ngay lập tức, một người của ta đã giật phăng tấm băng rôn đón khâm sai đại thần Nguyễn Văn Sâm, ném xuống đất.

Cùng lúc đó, tiếng hô vang dội của quân và dân Bạc Liêu vang lên: “Đả đảo bọn bù nhìn! Chính quyền về tay nhân dân!”.

Trước khí thế áp đảo của cách mạng, tỉnh trưởng Trương Công Thiện buộc phải đầu hàng và công bố tại chỗ rằng chính quyền Bạc Liêu thuộc về Cách mạng, thuộc về nhân dân.

Vào lúc 9h30 ngày 23/8/1945, chính quyền đã được giành lấy một cách suôn sẻ, "không tiếng súng, không đổ máu". Đến 14h chiều cùng ngày, Trương Công Thiện đã đến trụ sở Mặt trận Việt Minh, dâng bản đầu hàng và bàn giao chính quyền cho Ủy ban Dân tộc giải phóng tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 23 tháng 8 được chọn làm tên đường ở nội ô TP Bạc Liêu, nay là phường Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tuyến đường dài nhất nội ô Bạc Liêu mang tên "sự kiện lịch sử"

Để ghi nhớ sự kiện lịch sử trọng đại này, tháng 1/2005, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã quyết định chọn ngày 23/8 làm ngày truyền thống của tỉnh.

Ông Lâm Thành Đắc, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu (cũ), người từng tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đặt tên đường, chia sẻ với phóng viên Dân trí về quá trình lựa chọn tuyến đường mang tên "sự kiện lịch sử" này.

Ông Lâm Thành Đắc bồi hồi nhớ lại thời điểm đặt tên đường 23/8 khi trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Đắc cho biết, việc lựa chọn tuyến đường được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên các quy định của Trung ương để đảm bảo sự phù hợp và xứng tầm với tầm vóc của sự kiện lịch sử. Trước năm 2005, một đoạn quốc lộ 1A đi qua nội ô TP Bạc Liêu (cũ). Sau khi có tuyến tránh mới, đoạn đường này được giao về cho địa phương quản lý.

Sau khi đo đếm chiều dài, lộ giới và vị trí, tỉnh đã quyết định chọn đoạn quốc lộ 1A (cũ) qua nội ô Bạc Liêu để đặt tên là đường 23 tháng 8. Tuyến đường này dài khoảng 4km, rộng hơn 30m, bắt đầu từ vòng xoay bến xe Bạc Liêu và kết thúc ở cầu Dần Xây (cầu Sập).

Đây được xem là tuyến đường dài nhất trong nội ô Bạc Liêu, và việc đặt tên đường 23 tháng 8 đã nhận được sự đồng tình của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân.

Một đoạn đường 23 tháng 8 hiện nay (Ảnh: Huỳnh Hải).

Việc lấy ngày truyền thống của tỉnh đặt tên cho một tuyến đường quy mô lớn không chỉ là cách để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về giá trị lịch sử, mà còn nâng cao tinh thần yêu quê hương, đất nước.

Hiện nay, hai bên tuyến đường 23 tháng 8 có nhiều trụ sở cơ quan nhà nước, Tỉnh đội Bạc Liêu (cũ), trường học, bệnh viện, đài truyền hình, siêu thị, công ty, doanh nghiệp và khu công nghiệp, khẳng định vị thế là một trong những tuyến đường huyết mạch của phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau).