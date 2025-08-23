Rủ nhau tắm biển, 2 cháu nhỏ ở Ninh Bình tử vong và mất tích

Chiều 23/8, lãnh đạo UBND xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một cháu nhỏ tử vong, một cháu mất tích.

Khu vực đê biển thuộc tổ dân phố Bắc Sơn, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Minh Tuyến).

Thông tin ban đầu khoảng 13h cùng ngày, 3 cháu gồm: N.D.Kh. (SN 2014), N.D.K. (SN 2016) và N.P.T. (SN 2016), cùng trú tại xã Hải Tiến, đi xe đạp ra khu vực đê biển thuộc tổ dân phố Bắc Sơn để tắm biển.

Trong lúc cả 3 tắm biển, cháu N.D.K. phát hiện 2 bạn lại bị sóng biển cuốn ra xa nên chạy lên bờ kêu cứu. Khi người dân địa phương đến ứng cứu thì chỉ đưa được cháu N.P.T. lên bờ nhưng cháu T. đã tử vong. Còn cháu N.D.Kh. bị sóng biển cuốn mất tích.

Chính quyền địa phương đang phối hợp cùng gia đình tích cực tìm kiếm cháu N.D.Kh.