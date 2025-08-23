Nam tài xế nói lý do lái ô tô đi ngược chiều đường cao tốc

Chiều 23/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội 1 Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt ông N.P.M. (SN 1959, trú tại Lào Cai) về hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hình ảnh ông M. điều khiển ô tô bán tải màu trắng đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm này, ông M. sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo đó, khoảng 11h ngày 19/8, ông M. điều khiển ô tô bán tải BKS 24C-083.xx di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đi tới km79, ông M. bất ngờ điều khiển xe đi ngược chiều đường cao tốc.

Ông M. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi xảy ra sự việc, camera giám sát trên đường cao tốc đã phát hiện vi phạm của ông M., Đội 1 sau đó đã mời tài xế vi phạm lên trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, ông M. cho biết do bản thân quên đường nên đã điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc. Nam tài xế thừa nhận hành vi vi phạm.