Quân nhân Nga, Lào, Campuchia chiêm ngưỡng UAV, tên lửa của Việt Nam

Sáng 31/8, đoàn quân nhân các nước Liên bang Nga, Lào, Campuchia sang Việt Nam tham gia lễ diễu binh vào sáng 2/9, đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn lực lượng vũ trang Liên bang Nga vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga có hơn 30 người tham dự lễ diễu binh, diễu hành của Việt Nam vào sáng 2/9.

Đoàn Quân đội nhân dân Lào và Campuchia vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn quân nhân các nước đã đến thăm khu trưng bày thành tựu của Bộ Quốc phòng tại triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Các quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga tham quan khu trưng bày của Bộ Quốc phòng.

Khu trưng bày thành tựu của Bộ Quốc phòng tại triển lãm có không gian đặc biệt hấp dẫn ở cả khu vực trong nhà và ngoài trời, với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại.

Trong đó khu vực ngoài trời diện tích gần 23.560m2 với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”; không gian trưng bày vũ khí và trang bị kỹ thuật hiện đại.

Cán bộ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng giới thiệu về các loại vũ khí, khí tài của Việt Nam với quân nhân Liên bang Nga.

Đoàn quân nhân Liên bang Nga tham quan triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Tại triển lãm, Bộ Quốc phòng trưng bày nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại như xe tăng T-90S, tên lửa Scub-B, tổ hợp tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa trường Sơn, máy bay không người lái...

Đông đảo người dân đang có mặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia hân hoan chào đón các đoàn quân nhân nước bạn.

Khối Quân đội nhân dân Lào tham quan triển lãm.

Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào chụp ảnh kỷ niệm cùng các em nhỏ Việt Nam.

Tại lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9, có 120 quân nhân Lào tham gia.

120 quân nhân Campuchia tham quan khu vực triển lãm của Bộ Quốc phòng.

Việc Việt Nam mời các nước bạn bè truyền thống tham dự và cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước.

Qua đó cũng khẳng định chủ trương đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Các chiến sĩ Lào tham quan, chiêm ngưỡng các vũ khí, khí tài của Việt Nam tại triển lãm.

Trong khối quân đội Lào tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 lần này có 20 quân nhân từng tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).