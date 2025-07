Ninh Bình "chìm" trong biển nước trước giờ bão Wipha đổ bộ

Từ đêm 21 đến sáng 22/7, mưa lớn kéo dài đã nhấn chìm nhiều tuyến đường và khu dân cư tại Ninh Bình trong biển nước, gây khó khăn nghiêm trọng cho giao thông và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bão Wipha giảm cấp nhưng vẫn nguy hiểm khi đổ bộ

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình, phần lớn diện tích hoa màu và ruộng lúa của người dân đã bị ngập úng hoàn toàn.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Hải Thịnh ngập sâu hơn nửa mét, gây chia cắt giao thông cục bộ.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh, cho biết toàn xã có khoảng 5-7 điểm là các tuyến đường trong khu dân cư bị ngập sâu.

Chính quyền địa phương đã thành lập nhiều tổ công tác, thường xuyên theo dõi tình hình mưa bão, cảnh báo người dân và phương tiện giao thông về các đoạn đường ngập để đảm bảo an toàn. Các lực lượng cũng sẵn sàng các phương án ứng phó nếu mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền đã khiến nước tràn vào nhà của một số hộ dân tại xã Hải Thịnh.

Nhiều hàng quán trên đường Lê Duẩn (xã Hải Thịnh) cũng không tránh khỏi tình trạng nước tràn vào.

Không chỉ Hải Thịnh, một số địa phương khác tại Ninh Bình cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại xã Phát Diệm, người dân cho biết tuyến đường nối từ quốc lộ 10 đến trụ sở UBND xã bị ngập sâu do cống thoát nước ra sông Ân bị ách tắc.

Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, thông tin mưa và gió lớn do bão số 3 đã gây ngập úng một số tuyến đường và đứt dây điện trên đường Lê Đại Hành. Lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân dọn dẹp cây xanh gãy đổ, đảm bảo an toàn giao thông và vận động người dân sống trên thuyền di dời đến nơi trú ẩn an toàn.

Dự báo, trong khoảng 10-13h cùng ngày, bão Wipha sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Hoàn lưu bão dự kiến gây mưa lớn tại khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 500mm.